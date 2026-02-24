;

UDI anuncia comisión investigadora por “red de omisiones y contradicciones” en proyecto de cable submarino con China

Los diputados Jorge Alessandri y Marlene Pérez cuestionan la firma de un decreto de concesión que el Gobierno habría “intentado mantener en absoluta reserva”.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), liderada por Jorge Alessandri y Marlene Pérez, anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora a partir del próximo 11 de marzo.

La iniciativa surge tras la polémica por el proyecto de cable submarino que interconectaría las ciudades de Hong Kong y Concón, y que ha generado una fuerte crisis diplomática con Estados Unidos.

Decretos y contradicciones

El malestar de los parlamentarios gremialistas se intensificó tras conocerse que el ministro de Transportes firmó, el pasado 27 de enero, un decreto que otorgaba una concesión a la empresa CMI Chile SPA (filial de China Mobile) para operar esta red de fibra óptica de casi 20 mil kilómetros. Aunque el documento fue anulado dos días después, los diputados acusan que el Gobierno ocultó este antecedente.

  • Los legisladores afirman que las autoridades negaron inicialmente cualquier tipo de autorización.
  • Cuestionan que el decreto solo se haya anulado por “razones de forma” tras las sanciones de EE.UU..
  • Denuncian una “red de omisiones” que solo salió a la luz pública tras la represalia de Washington.

Foco en el Partido Comunista y nexos económicos

Uno de los ejes centrales de la comisión será indagar los eventuales vínculos económicos entre el Partido Comunista (PC) y China. Esta sospecha se sustenta, según los denunciantes, en que tanto el subsecretario de Telecomunicaciones como su jefe de gabinete son militantes de dicha colectividad.

Adicionalmente, la colectividad tambipen apunta a la situación de la diputada Karol Cariola, quien es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho en beneficio de empresarios chinos.

Contexto de las sanciones

Cabe recordar que esta ofensiva parlamentaria ocurre días después de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, retirara las visas al ministro Juan Carlos Muñoz y otras autoridades de la cartera. La Casa Blanca justificó la medida acusando que dichas autoridades prestaron apoyo a actividades que “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio.

