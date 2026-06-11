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Estados Unidos: evacúan el Pentágono por extraño incidente detectado en el aire del edificio

El personal policial fue visto utilizando máscaras antigás y equipamiento de protección química.

Javiera Rivera

El logo oficial del Pentágono de Estados Unidos

El logo oficial del Pentágono de Estados Unidos / Anadolu Agency

Momentos de tensión se vivieron este jueves en el Pentágono, en Estados Unidos, luego de que un problema relacionado con la calidad del aire obligara a evacuar distintos sectores del edificio.

La situación fue confirmada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien explicó que los sistemas de monitoreo detectaron una anomalía que requería medidas preventivas mientras se determina su origen.

“Los sistemas detectaron un problema de calidad del aire que requiere medidas de precaución hasta que determinemos su importancia”, señaló la autoridad.

Ante la alerta, el Departamento de Defensa implementó protocolos de seguridad que incluyeron órdenes de confinamiento en las zonas afectadas y la evacuación de varios pasillos del complejo.

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En las labores de respuesta participan equipos especializados en materiales peligrosos de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono junto al Departamento de Bomberos del Condado de Arlington.

Además, personal policial fue visto utilizando máscaras antigás y equipamiento de protección química mientras se desarrollaban las inspecciones.

Pese a la preocupación inicial, las autoridades aseguraron que los equipos de emergencia permanecen desplegados para controlar la situación. Hasta ahora, no se han reportado personas afectadas.

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