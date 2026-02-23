;

CLASIFICACIÓN. Tabla de posiciones Primera B 2026: Deportes Iquique arranca dominando y Unión San Felipe preocupa a todos

Los “Dragones Celestes” sellaron una diferencia de goles de +5 tras la paliza que le propinaron a los del Aconcagua.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL TRONCOSO/ AGENCIA UNO

FOTO: DANIEL TRONCOSO/ AGENCIA UNO / DANIEL TRONCOSO/ AGENCIA UNO

La Liga de Ascenso culminó este lunes su primera jornada y, con ello, ya se puede dar el primer vistazo a la tabla de posiciones.

En la cima del certamen aparece uno de los recién descendidos y principal candidato a subir inmediatamente: Deportes Iquique, que goleó 5-0 a Unión San Felipe.

También con tres puntos aparecen Cobreloa, Deportes Recoleta, Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt, Unión Española y Deportes Magallanes.

Tras ellos se ubican Deportes Santa Cruz y San Marcos de Arica, quienes ocupan la medianía de la clasificación, ambos con un punto tras empatar.

Por último, Unión San Felipe es el colista con una diferencia de goles de -5 y lo acompañan sin puntos aún Curicó Unido, Deportes Temuco, Santiago Wanderers, Rangers de Talca, San Luis de Quillota y Deportes Copiapó.

