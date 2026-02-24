“Es ridículo”: el episodio que enfureció a Jarry en su debut y despedida en el Chile Open 2026

;

El tenista chileno arremetió contra la ATP tras quedar eliminado en primera ronda.

Nicolás Jarry tuvo debut y despedida en el Chile Open 2026. Este lunes, el tenista nacional cayó ante el croata Dino Prizmic por la primera ronda del torneo que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

La eliminación del chileno estuvo marcada por una polémica. En el último set, cuando Prizmic estaba a punto de cerrar el partido, Jarry conectó una derecha que, según él, tocó la línea, pero el sistema electrónico lo marcó como fuera.

No contento con la decisión, “Nico” se acercó al juez de silla para expresar su desacuerdo. Incluso, al término del partido, el jugador local agarró su teléfono y le tomó una foto a la marca que dejó esa pelota en la cancha de arcilla, según consignó Emol.

En conferencia de prensa, Nicolás Jarry fue consultado por este episodio y se mostró bastante indignado por lo ocurrido. "Lo que pasó es que la pelota tocó la línea y falló el sistema, así de simple", señaló.

En la misma línea, el tenista nacional criticó la posición de la ATP de darle prioridad a la tecnología por sobre los jueces de línea, calificando esa preferencia como “ridícula”.

“No soy yo. Hay muchísimos jugadores que no entienden... No sé por qué la ATP quiere que una máquina esté por encima del ser humano. A mí no me cabe en la cabeza que el jefe sea una máquina, es ridículo”, disparó el chileno.

Respecto a su derrota, Jarry reconoció que la falta de competencia le jugó en contra en esta pasada. “Es muy difícil agarrar confianza sin tener continuidad. Por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora, pero como no he competido hace mucho tiempo, es difícil y no he podido manejarlo bien”, indicó.

“Hace dos días, por primera vez, logré trabajar el saque como a mí me gusta. Todavía falta por recorrer en ese ámbito”, concluyó el ex número uno de Chile.

