El millonario premio y el nuevo ranking que aseguró Tabilo tras salir subcampeón en Río de Janeiro

El tenista chileno tuvo una gran semana disputando el ATP 500 de Río.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Alejandro Tabilo cerró una semana más que positiva con su participación en el ATP 500 de Río de Janeiro. El tenista nacional superó cada ronda para llegar a la final del torneo, donde chocó este domingo contra el argentino Tomás Etcheverry.

La definición resultó favorable para el trasandino, quien se quedó con el título tras vencer al chileno en tres sets de 3-6, 7-6 y 6-4.

El premio que se llevó Tabilo y su nuevo ranking

Pese a no poder ganar el título, Alejandro Tabilo se aseguró un millonario premio en dinero por haber llegado a la final del ATP 500 de Río.

Según indica la página oficial de la ATP, el “Jano” se lleva 248.480 dólares (poco más de 215 millones de pesos chilenos) tras alcanzar la final del torneo.

Además, gracias a su participación en el certamen brasileño, el tenista nacional ascendió 26 casilleros en el ranking ATP. Con esto, llegó al puesto 42 de la clasificación mundial.

Ahora, lo que viene para Tabilo será disputar el Chile Open en Santiago, donde debutará contra su compatriota, Tomás Barrios.

