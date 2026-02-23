No todo es tenis: la nueva faceta de Alejandro Tabilo que lucirá en el Chile Open 2026 / Getty Images

La noche de este domingo 22 de febrero, Alejandro Tabilo (42° ATP) cerró una positiva semana en el ATP 500 de Río de Janeiro en donde consiguió ser finalista.

La definición del certamen fue favorable para el argentino Tomás Etcheverry, quien le ganó a Tabilo por 3/6, 7/6 y 6/4, consiguiendo así su primer título a nivel ATP.

Gracias a su buena participación en el torneo brasileño, el chileno logró ascender 26 casilleros en el ranking ATP. Pasó de situarse en el lugar 68 a ubicarse en el puesto 42 de la clasificación mundial.

La nueva colaboración de Tabilo

A principios de año, el zurdo sorprendió luego de darse a conocer que la marca de ropa deportiva Ellesse es su nuevo sponsor. De hecho, desde el Australian Open 2026 se le ha visto utilizando la indumentaria de la firma italiana.

Ahora, la marca europea invitó al chileno a desarrollar nuevas colaboraciones en la indumentaria, las cuales lucirá en su estreno en el Chile Open 2026. Es decir, el nacional estuvo involucrado en el diseño de la propia ropa que viste.

“Así también, capitaliza sus buenos momentos junto a Ellesse, la marca italiana lo invitó a desarrollar nuevas colaboraciones que se lanzarán en su llegada a Chile”, detalló la marca a través de un comunicado.

“Tabilo inició una nueva etapa junto a Ellesse, alianza que tendrá especial visibilidad en el Chile Open. La marca acompaña al número uno chileno con logo propio, indumentaria diseñada para alto rendimiento, una colección inspirada en diseños clásicos incorporando tecnología en su tejidos técnicos, ligereza y máxima movilidad en competencia”, agregaron.

En esa misma línea, desde la firma italiana mencionaron que “más allá del aspecto estético, la colaboración se inserta en una etapa de consolidación profesional para Tabilo, proyectando una imagen coherente con su presente competitivo: intensidad, consistencia y evolución”.

¿Cuánto cuesta la nueva ropa que utiliza Tabilo?

Tras una revisión de ADN.cl al sitio web de Ellesse, se observa que los precios en poleras y shorts parten en los $14.990 y llegan hasta los $39.990.

En tanto, los polerones de la marca italiana tienen un valor de $49.990.