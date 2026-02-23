;

No todo es tenis: la nueva faceta de Alejandro Tabilo que lucirá en el Chile Open 2026

El tenista nacional ya llegó a Chile tras disputar la final del ATP 500 de Río de Janeiro.

Sebastián Escares

No todo es tenis: la nueva faceta de Alejandro Tabilo que lucirá en el Chile Open 2026

No todo es tenis: la nueva faceta de Alejandro Tabilo que lucirá en el Chile Open 2026 / Getty Images

La noche de este domingo 22 de febrero, Alejandro Tabilo (42° ATP) cerró una positiva semana en el ATP 500 de Río de Janeiro en donde consiguió ser finalista.

La definición del certamen fue favorable para el argentino Tomás Etcheverry, quien le ganó a Tabilo por 3/6, 7/6 y 6/4, consiguiendo así su primer título a nivel ATP.

Revisa también:

ADN

Gracias a su buena participación en el torneo brasileño, el chileno logró ascender 26 casilleros en el ranking ATP. Pasó de situarse en el lugar 68 a ubicarse en el puesto 42 de la clasificación mundial.

La nueva colaboración de Tabilo

A principios de año, el zurdo sorprendió luego de darse a conocer que la marca de ropa deportiva Ellesse es su nuevo sponsor. De hecho, desde el Australian Open 2026 se le ha visto utilizando la indumentaria de la firma italiana.

Ahora, la marca europea invitó al chileno a desarrollar nuevas colaboraciones en la indumentaria, las cuales lucirá en su estreno en el Chile Open 2026. Es decir, el nacional estuvo involucrado en el diseño de la propia ropa que viste.

“Así también, capitaliza sus buenos momentos junto a Ellesse, la marca italiana lo invitó a desarrollar nuevas colaboraciones que se lanzarán en su llegada a Chile”, detalló la marca a través de un comunicado.

“Tabilo inició una nueva etapa junto a Ellesse, alianza que tendrá especial visibilidad en el Chile Open. La marca acompaña al número uno chileno con logo propio, indumentaria diseñada para alto rendimiento, una colección inspirada en diseños clásicos incorporando tecnología en su tejidos técnicos, ligereza y máxima movilidad en competencia”, agregaron.

En esa misma línea, desde la firma italiana mencionaron que “más allá del aspecto estético, la colaboración se inserta en una etapa de consolidación profesional para Tabilo, proyectando una imagen coherente con su presente competitivo: intensidad, consistencia y evolución”.

ADN
ADN

¿Cuánto cuesta la nueva ropa que utiliza Tabilo?

Tras una revisión de ADN.cl al sitio web de Ellesse, se observa que los precios en poleras y shorts parten en los $14.990 y llegan hasta los $39.990.

En tanto, los polerones de la marca italiana tienen un valor de $49.990.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad