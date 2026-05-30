Femicidio en La Pintana: decretan prisión preventiva para adulto mayor de 83 años acusado de matar a su esposa

En prisión preventiva quedó un hombre de 83 años imputado por el femicidio de su esposa, una mujer de 76 años, crimen ocurrido la noche del viernes en la comuna de La Pintana.

La medida cautelar fue decretada tras la formalización realizada por la Fiscalía Metropolitana Sur, que además le imputó los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones.

El hecho quedó al descubierto luego de que vecinos alertaran sobre una fuerte discusión al interior de la vivienda que compartía la pareja. De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, los residentes del sector contactaron a un nieto del matrimonio, quien acudió al domicilio y encontró a su abuela fallecida.

En esa línea, se indicó que la víctima presentaba dos impactos balísticos presuntamente provocados por su cónyuge.

Cuando personal policial llegó al lugar, el presunto autor del crimen permanecía en la vivienda y habría reconocido su participación en los hechos. El fiscal Patricio Martínez señaló que la mujer murió aparentemente a causa de dos disparos, mientras que el imputado fue detenido en situación de flagrancia.

Posteriormente, la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones realizó las diligencias investigativas y las pericias al arma de fuego encontrada en el sitio del suceso.

En tanto, la tarde de este sábado, la Fiscalía Metropolitana Sur informó que el fiscal de Flagrancia, Juan Guerrero, obtuvo la prisión preventiva del acusado tras formalizarlo por femicidio íntimo y por infracciones a la Ley de Armas.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen. Hasta ahora no se han reportado denuncias previas por violencia intrafamiliar entre la pareja.

Fiscal de Flagrancia @fiscalia_RMSur Juan Guerrero obtuvo prisión preventiva de imputado formalizado por femicidio íntimo, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. El delito se cometió en La Pintana @FiscaliadeChile pic.twitter.com/Ghu1K4edEk — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 30, 2026