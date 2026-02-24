;

En casos extremos las multas llegan a los $10 millones: la imprudente acción por la que te podrían cursar una infracción

Además, los conductores arriesgan la suspensión de la licencia de conducir por hasta 2 años, dependiendo de la gravedad del caso.

Sebastián Escares

En casos extremos las multas llegan a los $10 millones: la imprudente acción por la que te podrían cursar una infracción

En casos extremos las multas llegan a los $10 millones: la imprudente acción por la que te podrían cursar una infracción / Getty Images

Además de tener la documentación al día, los conductores de vehículos deben respetar cada una de las normas que establece la Ley de Tránsito en Chile.

En caso de no respetar la ley, los automovilistas podrían enfrentar infracciones que, además de manchar su “hoja de vida del conductor”, implican una sanción económica para sus bolsillos.

De hecho, existe una acción en particular que, en casos extremos, podría conllevar a una multa que roza los $10 millones.

¿Cuál es la imprudente acción?

De acuerdo al artículo 192 bis de la Ley de Tránsito, en Chile quienes realicen o encarguen en cualquier tipo de vehículo el traslado y depósito de basuras, desechos y otros residuos para vertederos en sitios no autorizados, serán sancionados.

La multa por botar basura es de entre 2 UTM a 100 UTM, es decir, un monto de entre $139.222 y $6.961.100, según el valor de la UTM de febrero del 2026, consigna Autofact.

Si quien encarga la tarea es otra persona distinta al dueño del automóvil, al dueño también recae la misma multa que a quien ordena la tarea; pudiendo exculparse si alega que se usó el vehículo sin su consentimiento.

Adicionalmente, quien conduce el vehículo recibe una multa de entre 2 UTM y 50 UTM, lo que equivale a cifras de entre $139.222 y $3.480.550. Además de la multa, a dicho conductor se le suspenderá la licencia de conducir hasta por dos años.

La sanción puede ser aún más grave si es que se botan sustancias tóxicas, ya que las multas van desde las 20 UTM a 150 UTM, es decir, montos de entre $1.392.220 y $10.441.650, según indica el medio antes citado.

