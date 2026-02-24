Encuentran con vida a hombre desaparecido desde el 18 de febrero en Puerto Montt

Carabineros de Los Lagos confirmó el hallazgo con vida de un hombre de 60 años, quien se encontraba desaparecido desde el 18 de febrero mientras recibía atención médica en el Hospital de Puerto Montt.

El hombre fue encontrado en un sector de matorrales ubicado en un sitio eriazo de gran extensión y de difícil acceso en las cercanías del recinto asistencial.

El hallazgo fue realizado por un equipo multidisciplinario de Carabineros, liderado por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), que mantenía un operativo de rastreo desde hace seis días en el sector.

Las diligencias incluyeron recorridos por distintos puntos cercanos al hospital y zonas aledañas, debido a la complejidad del terreno y la vegetación del lugar donde finalmente fue ubicado.

Desde la institución policial señalaron que el procedimiento permitió encontrar al hombre con vida y dar término a la búsqueda iniciada tras su desaparición.