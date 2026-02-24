;

Muere hombre atacado con fierro por discusión en estacionamiento tras pasar 14 días hospitalizado: agresor sigue prófugo

La esposa y primo confirmaron el fallecimiento y reiteraron el llamado a que el responsable, un ciudadano extranjero, se entregue. La víctima dejó dos hijas y su familia exige justicia.

Martín Neut

Muere hombre atacado con fierro por discusión por estacionamiento tras pasar 14 días hospitalizado

Muere hombre atacado con fierro por discusión por estacionamiento tras pasar 14 días hospitalizado / Diego Martin

Tras permanecer 14 días internado en riesgo vital, falleció el hombre que había sido atacado con un fierro en la cabeza en medio de una discusión por un estacionamiento. El presunto agresor, un ciudadano venezolano, se mantiene prófugo.

El caso se hizo público luego de que la esposa de la víctima iniciara una campaña en redes sociales para dar con el paradero del responsable.

“Entrégate asesino. Ayúdenme a hacerlo viral. Este hu... golpeó a mi esposo dejándolo grave en la Posta Central, luchando por su vida”, escribió en una de sus publicaciones.

En conversación con T13, la mujer aseguró que su marido no alcanzó a defenderse.

“Estaba con las manos atrás”

Mi marido ni siquiera le levantó las manos, incluso estaba con las manos atrás”, relató al matinal. También describió la complejidad de su estado tras la agresión: “Mi esposo está grave, sigue en riesgo vital”.

Un primo del afectado también difundió imágenes del acusado y apuntó al origen del conflicto. “Fue por un estacionamiento. Mira la estupidez, ahora mi primo está entre la vida y la muerte”, escribió en X cuando la víctima permanecía en la UCI.

Durante las últimas horas, la familia confirmó el deceso. “Cristián falleció el día de hoy, después de 14 días luchando por su vida en la UCI de la Posta Central (…) Queremos justicia para Cristián. Dejó dos hijas”, publicó el familiar, reiterando el llamado a que el responsable se entregue.

