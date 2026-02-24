El regreso de Evangelion: anuncian serie inédita por su aniversario número 30

Neon Genesis Evangelion cumple 30 años desde su primera emisión. La franquicia que marcó un antes y un después en el anime tuvo un gran anuncio este fin de semana: una nueva serie.

La producción fue anunciada durante el evento Evangelion: 30+; 30th Anniversary of Evangelion que fue celebrado en Yokohama.

La sorpresa es que esta será una producción completamente nueva, encabezada por Yoko Taro, creador de los videojuegos NieR y NieR: Automata.

La animación estará a cargo de Studio Khara, quienes estuvieron a cargo de la producción de la última película de la saga Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, además de recibir la colaboración de CloverWorks.

Por ahora no se ha entregado más información sobre su fecha de estreno, ni detalles de su trama, pero sí se liberó un tráiler.

Disfruta del tráiler de la nueva serie de Evangelion: