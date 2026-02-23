;

Se le complica el Óscar a Timothée Chalamet: “Marty Supreme” alcanza récord de más derrotas en los Premios BAFTA

La cinta de A24 se sumó a “Women in Love” (1969) y “Finding Neverland” (2004) como las únicas películas con 11 nominaciones que no lograron ganar ningún BAFTA.

Pablo Castillo

Se le complica el Óscar a Timothée Chalamet: “Marty Supreme” alcanza récord de más derrotas en los Premios BAFTA

La película Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, terminó la más reciente edición de los premios BAFTA sin obtener ningún galardón, pese a contar con 11 nominaciones. Con este resultado, igualó el récord de más derrotas en una sola ceremonia.

La producción llegaba como una de las favoritas y con opciones en varias categorías, especialmente en la de mejor actor para Timothée Chalamet, quien había sido reconocido previamente en los Critics Choice y los Globos de Oro.

Uno de los momentos más sorpresivos de la noche fue la derrota de Chalamet frente a Robert Aramayo por su actuación en el drama sobre el síndrome de Tourette I Swear, dirigido por Kirk Jones.

De esta forma, la cinta de A24 se sumó a “Women in Love” (1969) y “Finding Neverland” (2004) como las únicas películas con 11 nominaciones que no lograron ganar ningún BAFTA.

Pese a no haber ganado en los BAFTA, la película aún se mantiene en la carrera de premios. En años anteriores, otras producciones de A24 tuvieron desempeños discretos en esta ceremonia y luego obtuvieron buenos resultados en los Óscar. Everything Everywhere All at Once ganó solo un BAFTA antes de llevarse siete premios de la Academia, mientras que Moonlight no obtuvo ninguno y luego ganó el Óscar a mejor película.

En los BAFTA, Marty Supreme estuvo nominada a mejor película, dirección, actor principal, actriz de reparto, casting, guion original, diseño de producción, fotografía, vestuario, montaje y maquillaje y peluquería.

Mientras que la ceremonia número 98 de los premios Óscar se realizará el 15 de marzo, será transmitida por ABC y contará con Conan O’Brien como anfitrión.

