De la alfombra roja a tu pantalla: dónde ver en Chile las películas nominadas al Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este jueves el listado oficial de nominaciones a los Premios Oscar 2026, uno de los anuncios más esperados de la temporada cinematográfica y que marca el inicio formal de la carrera por la estatuilla dorada.

La ceremonia de premiación está programada para el 15 de marzo y se realizará en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, recinto que nuevamente será el escenario donde se entregarán los galardones más importantes del cine mundial.

Todas las miradas están puestas en la joya de la corona: el premio a Mejor Película. En Chile, el público podrá acceder a este selecto grupo de títulos a través de diversas plataformas de streaming y, mejor aún, en salas de cine.

¿Dónde ver?