¿Crunchyroll en alerta? Amazon Prime Video se adelanta y se queda con el anime más esperado del año

La plataforma busca posicionarse en 2026 como el “lugar preferido para ver anime globalmente”.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

Un verdadero remezón en la industria del anime se vive por estas horas, luego de que Amazon Prime Video concretara un movimiento estratégico que dejó en alerta a Crunchyroll, la plataforma históricamente dominante del género.

El servicio de streaming ligado a Amazon logró asegurar los derechos de distribución del remake de ‘Ghost in the Shell’, uno de los estrenos más esperados del año, desplazando a su principal competidor en un mercado cada vez más disputado.

La jugada no solo marca un cambio relevante en el mapa del streaming, sino que también confirma la apuesta de Amazon por convertirse en un actor central del anime a nivel mundial, un terreno que durante años ha sido liderado casi sin contrapeso por Crunchyroll. En la industria ya se habla de un punto de inflexión que podría redefinir hábitos de consumo y preferencias de los fanáticos.

Un golpe directo al liderazgo histórico de Crunchyroll

De acuerdo con analistas del sector, la adquisición de este título —considerado por la crítica especializada como el anime con mayor proyección global del año— representa una señal clara de que Amazon busca ir más allá del catálogo generalista y competir de lleno en nichos altamente fidelizados.

Así lo señaló Gaurav Gandhi, vicepresidente de Prime Video en la zona de Asia-Pacífico, quien sostuvo que busca transformar la plataforma de streaming en “el lugar preferido para ver anime globalmente”.

Desde el entorno de la industria se advierte que este movimiento rompe una inercia histórica, donde los grandes estrenos de anime solían recaer casi automáticamente en Crunchyroll.

La estrategia de Prime Video apunta no solo a sumar suscriptores, sino también a posicionarse como una plataforma de referencia para los estrenos simultáneos y producciones exclusivas.

En paralelo, expertos señalan que Crunchyroll podría responder acelerando anuncios propios o reforzando alianzas con estudios japoneses, en un intento por mantener su liderazgo frente a la ofensiva de gigantes tecnológicos con mayor músculo financiero.

¿Crees que Amazon Prime Video logrará destronar a Crunchyroll como la plataforma líder del anime o seguirá siendo el especialista quien domine el género?

