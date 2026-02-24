Adolescente de 17 años recibe cuatro disparos y queda en estado grave tras balacera en Cerrillos

Durante la madrugada de este martes, un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras recibir cuatro disparos en la comuna de Cerrillos, en un hecho que es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el ataque ocurrió pasadas las 03:00 horas en Avenida Las Torres, cuando la víctima fue abordada desde un vehículo en movimiento, desde cuyo interior se efectuaron los disparos, impactándolo en la zona abdominal.

Tras el ataque, el joven se trasladó por sus propios medios hasta el Cesfam Sofía Pincheira, donde ingresó en estado grave y recibió las primeras atenciones médicas. En el recinto fue entrevistado por personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento inicial.

Por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios y del equipo ECOH del Ministerio Público, cuyos funcionarios trabajan en el sitio del suceso y en la recopilación de antecedentes.

Según se informó, el adolescente es de nacionalidad chilena y mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de receptación, además de una orden pendiente por tráfico de drogas.

Desde el Ministerio Público indicaron que aún restan peritajes y declaraciones clave para establecer la dinámica del ataque y determinar un posible móvil. En ese contexto, se espera que durante las próximas horas las autoridades entreguen nuevos antecedentes sobre este caso.