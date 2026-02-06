El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hombre detenido por VIF en Cerrillos provoca balacera en comisaría: sujeto quitó arma a carabinero

Un hombre de nacionalidad colombiana protagonizó una balacera al interior de la 34a Comisaría de Carabineros en Cerrillos, luego de ser detenido por un episodio de violencia intrafamiliar (VIF).

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando el sujeto, de 21 años y con situación migratoria regular, estaba siendo trasladado al calabozo.

Fue en ese contexto en el que inició un forcejeo con uno de los uniformados, logrando arrebatar el arma de fuego del funcionario policial.

El detenido alcanzó a percutar dos disparos, donde afortunadamente nadie resultó herido.

Además, el sujeto, premunido con un encendedor, habría intentado prender fuego al recinto policial, sin éxito.