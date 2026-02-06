;

Hombre detenido por VIF en Cerrillos provoca balacera en comisaría: sujeto quitó arma a carabinero

Además, el sujeto de nacionalidad colombiana habría intentado prender fuego al recinto policial.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Hombre detenido por VIF en Cerrillos provoca balacera en comisaría: sujeto quitó arma a carabinero

Hombre detenido por VIF en Cerrillos provoca balacera en comisaría: sujeto quitó arma a carabinero

00:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un hombre de nacionalidad colombiana protagonizó una balacera al interior de la 34a Comisaría de Carabineros en Cerrillos, luego de ser detenido por un episodio de violencia intrafamiliar (VIF).

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando el sujeto, de 21 años y con situación migratoria regular, estaba siendo trasladado al calabozo.

Revisa también:

ADN

Fue en ese contexto en el que inició un forcejeo con uno de los uniformados, logrando arrebatar el arma de fuego del funcionario policial.

El detenido alcanzó a percutar dos disparos, donde afortunadamente nadie resultó herido.

Además, el sujeto, premunido con un encendedor, habría intentado prender fuego al recinto policial, sin éxito.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad