Parrilla del Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy martes en la tercera noche

El Festival de Viña del Mar 2026 continúa ampliando su cartel en una jornada que estará marcada por la diversidad musical y el cruce de públicos.

La programación de este martes 24 de febrero mezcla pop latino, humor y k-pop, con nombres que apuntan tanto al público tradicional como a nuevas audiencias digitales.

En esta ocasión, la Quinta Vergara tendrá importantes artistas, además del debut de otros, en una jornada que tendrá de todo.

Festival de Viña 2026: qué artistas y humorista se presentan hoy

La noche estará encabezada por Jesse & Joy, el exitoso dúo mexicano que vuelve a la Quinta Vergara con un repertorio cargado de baladas, pop romántico y canciones que ya son clásicos para el público chileno.

A ellos se suma el humor de Esteban Düch, quien enfrentará el desafío del Monstruo con una rutina centrada en la contingencia, la vida cotidiana y la identidad local.

Pero el gran hito de la jornada será el debut del k-pop en el escenario de la Quinta Vergara, con la presentación de NMIXX, uno de los grupos femeninos más populares de la nueva generación del género. Su presencia marca un giro relevante en la historia reciente del certamen, reflejando la apertura del festival a fenómenos globales que arrasan en plataformas digitales y redes sociales.

La inclusión del k-pop no es casual. Desde la organización han apostado por diversificar la parrilla para atraer a públicos más jóvenes y fortalecer la proyección internacional del evento.

En ese contexto, la llegada de NMIXX representa un punto de inflexión, tanto en términos musicales como culturales, al instalar un género que mueve millones de seguidores en todo el mundo.

La tercera noche del Festival de Viña 2026 será transmitida en vivo por Mega, además de Mega 2 con interpretación en lengua de señas. También se podrá ver a través de la plataforma Mega Go y vía streaming por Disney+ para el resto de Latinoamérica.