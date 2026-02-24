;

VIDEO. Abrazados y tomados de la mano: filtran nuevas fotos de Pedro Pascal con Rafael Olarra

El actor chileno fue fotografiado abrazando al creativo argentino en plena vía pública.

Nelson Quiroz

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Pedro Pascal attends the Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: (EDITORIAL USE ONLY - For Non-Editorial use please seek approval from Fashion House) Pedro Pascal attends the Chanel Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 06, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

Pedro Pascal vuelve a estar en el centro de la conversación internacional. Esta vez no por un estreno de Hollywood, sino por la filtración de nuevas fotografías en las que aparece muy cercano a Rafael Olarra, creativo argentino vinculado a proyectos del Faena Hotel y colaborador de revistas como Vanity Fair y Vogue.

Las imágenes, captadas en Beverly Hills, y compartidas por TMZ, muestran a ambos caminando bajo el sol de California, abrazados por la cintura y sin ocultar su cercanía.

En una de las postales más comentadas, el actor apoya la boca y el mentón sobre el hombro de Olarra, mientras sonríen relajados durante el paseo. En otro registro difundido por la prensa estadounidense, se aprecia un gesto aún más íntimo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

No es la primera vez que son vistos juntos. Durante el fin de semana de San Valentín fueron fotografiados recorriendo Manhattan, además de asistir al teatro y compartir salidas en el Lower East Side. Desde entonces, los encuentros públicos han sido constantes.

Cabe recordar que Olarra mantuvo una relación con el actor galés Luke Evans, cuya ruptura se hizo pública en 2021. En tanto, Pascal ha sido históricamente reservado respecto de su vida privada.

Mientras las especulaciones crecen, el protagonista de éxitos como Game of Thrones y Narcos sigue sumando titulares, esta vez lejos de las cámaras de ficción y en pleno foco mediático por su vida personal.

