FOTO. “Él fue súper importante...”: actor de Narcos reveló como Pedro Pascal lo ayudó con la inmigración de Estados Unidos

El actor brasileño Wagner Moura compartió en el podcast Happy Sad Confused la historia de como el chileno lo apoyó en un momento clave de su vida.

Nicolás Lara Córdova

“Él fue súper importante...”: actor de Narcos reveló como Pedro Pascal lo ayudó con la inmigración de Estados Unidos / Michael Buckner

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más queridos dentro de Hollywood. En los últimos días el artista nacional participó en el show de medio tiempo del Super Bowl, espectáculo donde estuvo en la ‘casita’ de Bad Bunny.

El actor de 50 años, ha tenido participaciones destacadas en series como Game of Thrones, The Mandalorian y Narcos, en esta última compartió con el brasileño Wagner Moura.

En una entrevista reciente con el podcast Happy Sad Confused, Moura reveló la importancia que tuvo Pedro Pascal para poder ingresar a los Estados Unidos.

El brasileño de 49 años se mudó a dicho país con su familia en 2017, pero necesitaba una carta de recomendación para poder pasar el proceso de inmigración.

“Él fue súper importante cuando me mudé a Estados Unidos, porque le pedí que escribiera esas cartas para inmigración; en ese entonces no existía ICE acrónimo de U.S. Immigration and Customs Enforcement], era más fácil”, reveló Moura sobre Pascal .

“Aun así, intentaba venir aquí a trabajar, y le pedí a Pedro que me escribiera una carta diciendo que soy una buena persona. Me ayudó mucho con eso”, concluyó.

