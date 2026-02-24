;

VIDEO. Raquel Argandoña se va con todo contra Tonka Tomicic: “Esta se hace la mojigata”

El momento se vivió en el programa satélite de Mega en Viña 2026.

Nelson Quiroz

CAPTURA MEGA

CAPTURA MEGA

Un inesperado momento de tensión se tomó la transmisión de “Only Viña”, el espacio satélite de Mega dedicado a la cobertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Las protagonistas fueron Raquel Argandoña y Tonka Tomicic, quienes intercambiaron frases que descolocaron al panel.

Todo comenzó cuando “La Quintrala” lanzó una frase que encendió el estudio: “¿Y tú quieres que te muestre con quién llegaste anoche de la Quinta?”. El comentario generó inmediatas reacciones y risas nerviosas en el set.

Tonka intentó bajar el tono asegurando: “Yo lo digo en buena, Raquel”, pero la respuesta fue directa: “Porque esta se hace la mojigata”.

Revisa también

ADN

La animadora respondió entre bromas: “¡Yo no dije nada, amiga!”. Sin embargo, la conversación escaló cuando Argandoña insistió en que había visto movimientos separados del grupo oficial. “Tú llegaste con todo el grupo y el otro llegó por donde dejan las van. ¡Yo lo vi!”, afirmó.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad