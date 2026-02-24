VIDEO. Raquel Argandoña se va con todo contra Tonka Tomicic: “Esta se hace la mojigata”
El momento se vivió en el programa satélite de Mega en Viña 2026.
Un inesperado momento de tensión se tomó la transmisión de “Only Viña”, el espacio satélite de Mega dedicado a la cobertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.
Las protagonistas fueron Raquel Argandoña y Tonka Tomicic, quienes intercambiaron frases que descolocaron al panel.
Todo comenzó cuando “La Quintrala” lanzó una frase que encendió el estudio: “¿Y tú quieres que te muestre con quién llegaste anoche de la Quinta?”. El comentario generó inmediatas reacciones y risas nerviosas en el set.
Tonka intentó bajar el tono asegurando: “Yo lo digo en buena, Raquel”, pero la respuesta fue directa: “Porque esta se hace la mojigata”.
La animadora respondió entre bromas: “¡Yo no dije nada, amiga!”. Sin embargo, la conversación escaló cuando Argandoña insistió en que había visto movimientos separados del grupo oficial. “Tú llegaste con todo el grupo y el otro llegó por donde dejan las van. ¡Yo lo vi!”, afirmó.
