Un inesperado momento de tensión se tomó la transmisión de “Only Viña”, el espacio satélite de Mega dedicado a la cobertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Las protagonistas fueron Raquel Argandoña y Tonka Tomicic, quienes intercambiaron frases que descolocaron al panel.

Todo comenzó cuando “La Quintrala” lanzó una frase que encendió el estudio: “¿Y tú quieres que te muestre con quién llegaste anoche de la Quinta?”. El comentario generó inmediatas reacciones y risas nerviosas en el set.

Tonka intentó bajar el tono asegurando: “Yo lo digo en buena, Raquel”, pero la respuesta fue directa: “Porque esta se hace la mojigata”.

La animadora respondió entre bromas: “¡Yo no dije nada, amiga!”. Sin embargo, la conversación escaló cuando Argandoña insistió en que había visto movimientos separados del grupo oficial. “Tú llegaste con todo el grupo y el otro llegó por donde dejan las van. ¡Yo lo vi!”, afirmó.