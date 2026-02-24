;

Mon Laferte recibirá homenaje que marcará su regreso al Festival de Viña este 2026

Más allá de las Gaviotas, la artista tendrá un homenaje institucional que refuerza su histórica relación con el certamen.

El paso de Mon Laferte por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 no solo estará marcado por su esperado reencuentro con la Quinta Vergara.

La artista será distinguida como Hija Ilustre de Viña del Mar, en una ceremonia especial programada para el viernes 27 de febrero en el Teatro Municipal, apenas 24 horas después de su presentación en el escenario festivalero.

El reconocimiento, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, impulsado por la Municipalidad de la Ciudad Jardín, busca destacar su trayectoria internacional y su profundo vínculo con la ciudad donde nació el 2 de mayo de 1983, en el sector de Gómez Carreño. Allí dio sus primeros pasos musicales antes de iniciar una carrera que la llevaría a consolidarse en América Latina y Europa.

La relación de la intérprete con el certamen ha sido intensa. Su debut en 2017 quedó grabado como uno de los momentos más emotivos de los últimos años, mientras que su regreso en 2020 estuvo rodeado de alta expectación mediática. Ahora, su retorno suma un componente simbólico: el reconocimiento institucional de su ciudad natal.

Eso sí, el homenaje municipal también despeja dudas respecto a la posibilidad de que reciba la Gaviota de Platino. Según la normativa vigente, el máximo galardón del Festival exige, entre otros requisitos, una trayectoria profesional de al menos 30 años, condición que la cantante aún no cumple formalmente.

De esta manera, Viña 2026 se perfila como una cita especial para Mon Laferte: ovación asegurada en la Quinta y, al día siguiente, un tributo oficial que la consagra como una de las figuras más relevantes surgidas desde la propia Ciudad Jardín.

