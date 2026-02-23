“Ya cansa, aburre”: Conocido influencer chileno se fue en picada contra Kramer en Viña 2026

Pese a que Stefan Kramer tuvo un exitoso paso por el Festival de Viña 2026, parece que no convenció a todos.

No fueron pocas las personas que utilizaron las redes sociales para entregar su opinión y, derechamente, decirle que “estuvo fome”.

Precisamente a esa lista se sumó el conocido influencer chileno Francisco Rojas, más conocido como el Canal de Pancho.

El creador de contenido se mostró totalmente decepcionado de lo que desplegó el laureado imitador sobre la Quinta Vergara.

“Me puse a ver la rutina de Stefan Kramer y no, ya no es lo mismo que antes. Pucha, me decepcioné, yo le tenía mucha fe”, admitió.

“Media fome (...) pensé que iba a hacer algo nuevo. Estar haciendo lo mismo durante muchos años como que ya cansa, ya aburre. ¿Qué opinan ustedes?“, lanzó.

“Una pena, de verdad una pena”, sumó segundos más tarde.

No todos los apoyaron. “Termina de ver la rutina y luego opinas“, le dijeron en comentarios. ”Tú estás opinando antes que termine y además viendo el otro canal . Creo que tu opinión pierde objetividad”, añadió otro.

Cabe recordar que Canal de Pancho no esta autorizado para reaccionar el Festival de Viña de este año.

“Intenté conversar con el canal (Mega) en varias oportunidades para poder hacerlo de manera legal, pero siempre se negaron”, informó en una publicación de la semana pasada.