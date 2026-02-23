Verdugo de Tabilo en Río de Janeiro se baja del Chile Open y cambia la ruta de otro nacional en el torneo / FOTOJUMP

Tomás Martín Etcheverry concretó ayer domingo una verdadera hazaña tenística al ganar en una misma jornada las semifinales y final del ATP 500 de Río de Janeiro, venciendo en aquel último partido al chileno Alejandro Tabilo.

El trasandino, eso sí, acumuló siete horas en cancha para ganar su primer título en el máximo circuito tenístico.

Por lo mismo, era evidente que el desgaste acumulado le pasaría factura a Tomás Martín Etcheverry, que tomó la decisión de bajarse del Chile Open.

Producto de esto, quien se verá beneficiado de esta determinación es Matías Soto, quien debía enfrentarse con el flamante campeón de Río de Janeiro en San Carlos de Apoquindo.

Ahora, el copiapino, 316 del mundo, tendrá otro rival: se trata del lituano Vilius Gaubas, actual 107 del ranking ATP, y que entró como “lucky loser” al cuadro del Chile Open tras no haber superado la qualy.