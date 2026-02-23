;

Verdugo de Tabilo en Río de Janeiro se baja del Chile Open y cambia la ruta de otro nacional en el torneo

Tomás Martín Etcheverry pagó el desgaste de haber jugado semifinales y finales el mismo día en Brasil.

Carlos Madariaga

Verdugo de Tabilo en Río de Janeiro se baja del Chile Open y cambia la ruta de otro nacional en el torneo

Verdugo de Tabilo en Río de Janeiro se baja del Chile Open y cambia la ruta de otro nacional en el torneo / FOTOJUMP

Tomás Martín Etcheverry concretó ayer domingo una verdadera hazaña tenística al ganar en una misma jornada las semifinales y final del ATP 500 de Río de Janeiro, venciendo en aquel último partido al chileno Alejandro Tabilo.

El trasandino, eso sí, acumuló siete horas en cancha para ganar su primer título en el máximo circuito tenístico.

Revisa también:

ADN

Por lo mismo, era evidente que el desgaste acumulado le pasaría factura a Tomás Martín Etcheverry, que tomó la decisión de bajarse del Chile Open.

Producto de esto, quien se verá beneficiado de esta determinación es Matías Soto, quien debía enfrentarse con el flamante campeón de Río de Janeiro en San Carlos de Apoquindo.

Ahora, el copiapino, 316 del mundo, tendrá otro rival: se trata del lituano Vilius Gaubas, actual 107 del ranking ATP, y que entró como “lucky loser” al cuadro del Chile Open tras no haber superado la qualy.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad