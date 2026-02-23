Tabilo y su autocrítica tras perder la final de Río de Janeiro: “Va a tomar un tiempo asimilarlo, pero...” / FotoJump

Alejandro Tabilo reconoció su pena por haber perdido la final del ATP 500 de Río de Janeiro, considerando que ganó el primer set y estuvo quiebre arriba en el segundo parcial.

Aun así, Tomás Etcheverry remontó el marcador para completar la victoria en tres horas de partido.

“Fue un partido duro, muy físico. Tomás juega muy bien, siempre metiendo mucho, aguantando bien. Al final ahí tuve algunos calambres, la espalda apretada. Estaba firme de cuerpo y no me podía mover muy bien, pero él aguantó muy bien también”, dijo Tabilo tras el partido, reconociendo cuándo dejo ir el título.

“Llegan los nervios, él se puso duro y fue difícil hacerle winners. Se mantuvo firme y no pude aprovechar el quiebre, se me fue ahí el partido. Fue muy duro cómo seguí después. Le costaba mucho con cómo estaba jugando y después sentí molestias, me fui un poco para atrás y no pude hacer el mismo daño que venía haciendo”, remarcó quien este lunes aparecerá en el puesto 42 del mundo, intentando sacar cuentas alegres de lo vivido en Brasil.

“Duele mucho, estoy triste, pero agradezco el apoyo. Va a tomar un tiempo, pero esta semana me va a dar motivación. Hay que seguir trabajando para volver a estas instancias”, cerró Alejandro Tabilo, que volverá a Santiago para jugar el Chile Open esta semana.