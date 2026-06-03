Rusia intensifica amenazas a Europa y advierte que “su pacífico sueño ha terminado”

Las amenazas de Rusia contra Europa subieron de tono en medio de la prolongada guerra en Ucrania, mientras el Kremlin enfrenta un escenario militar y económico cada vez más complejo.

Desde Moscú, altos cargos han endurecido sus mensajes contra la Unión Europea, a la que incluso han comparado con la Alemania nazi.

El clima de tensión ocurre cuando la guerra ya entra en su quinto año, sin victorias estratégicas claras para el gobierno de Vladimir Putin. Pese a ello, el mandatario ruso insiste en proyectar confianza y llegó a hablar de “una victoria inminente”, aunque el desarrollo del conflicto mantiene a sus tropas enredadas en el este ucraniano.

Moscú eleva el tono contra Europa y la OTAN

Uno de los mensajes más duros vino del expresidente ruso Dmitri Medvédev, quien apuntó directamente contra los países europeos que apoyan a Kiev. En una advertencia dirigida a ciudadanos de la UE, sostuvo: “su pacífico sueño ha terminado”.

La retórica también ha sido reforzada por el canciller Serguéi Lavrov, quien acusó a Alemania de liderar un nuevo bloque europeo contra Rusia. A esto se suman declaraciones del entorno de seguridad ruso, que afirma que decenas de países estarían participando indirectamente en el conflicto mediante el envío de armas a Ucrania.

En paralelo, Moscú ha difundido acusaciones sobre supuestas amenazas desde territorios de la OTAN, sin entregar pruebas concluyentes. Putin, por su parte, advirtió que “todos los lugares” desde donde provenga una amenaza militar directa contra Rusia pueden ser considerados objetivos legítimos.

El endurecimiento del discurso se da mientras funcionarios económicos rusos advierten por el peso del gasto militar, que ya representaría cerca del 40% del presupuesto nacional. Además, analistas rusos plantean que el Kremlin podría preparar nuevas formas de movilización si decide profundizar la guerra.

El debate interno en Rusia oscila entre quienes piden escalar la ofensiva y quienes plantean negociar una salida parcial. Sin embargo, expertos coinciden en que la amenaza de una guerra más amplia seguirá sobrevolando Europa durante los próximos años.