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Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el día “clave” en que caerán precipitaciones en la capital

El evento meteorológico se registrará durante esta semana en la RM. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el día “clave” en que caerán precipitaciones en la capital

Vuelve la lluvia a la región Metropolitana: este es el día “clave” en que caerán precipitaciones en la capital / mammuth

La Región Metropolitana podría volver a registrar lluvias durante esta semana, aunque no en toda la capital.

Según los últimos modelos de pronóstico, una perturbación en altura aumentaría la probabilidad de lluvias hacia el fin de semana, principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

El día clave sería el viernes 6 de junio, especialmente desde la noche, cuando podrían comenzar a caer precipitaciones débiles en zonas como San José de Maipo.

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De acuerdo con Meteored, los acumulados bordearían los 2 milímetros, por lo que se trataría de un evento menor, pero relevante tras varias jornadas dominadas por altas presiones.

Santiago seguiría sin lluvias

Pese a esta señal meteorológica, el centro de Santiago se mantendría al margen de las precipitaciones durante el fin de semana. Por ahora, las lluvias no alcanzarían de forma significativa la cuenca capitalina, donde se espera un ambiente más bien otoñal.

Las temperaturas máximas oscilarían entre los 16 y 19 °C, mientras que la nubosidad aparecería por momentos sobre el valle. Sin embargo, no se proyectan cambios importantes en las condiciones generales del tiempo para la ciudad.

Aun así, los pronósticos pueden variar durante los próximos días, por lo que será clave seguir la evolución de los modelos meteorológicos antes del fin de semana.

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