Turista de EE.UU. relata momentos de tensión en México tras operativo contra “El Mencho”: “Nunca me había encontrado con algo así”

Una turista estadounidense vivió momentos de tensión durante su visita a México, en medio de los disturbios registrados tras el operativo contra Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Priscilla —cuyo apellido fue reservado por razones de seguridad— había llegado el sábado a la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. Su hijo adolescente pasó la noche en la casa de un familiar, a unos 20 minutos del hotel donde ella se hospedaba.

Sin embargo, las advertencias de permanecer en resguardo le impidieron trasladarse para reunirse con él, aunque aseguró que se encontraba a salvo.

“Nunca me había encontrado con algo así”

La mujer relató a CNN que la situación la tomó por sorpresa. “He venido a México toda mi vida, desde que era niña, y nunca me había encontrado con algo así”, afirmó.

También describió haber visto vehículos incendiados en las cercanías y cómo las calles quedaron prácticamente vacías, mientras solo se escuchaban sirenas de ambulancias.

En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse por canales oficiales ante la ola de violencia registrada tras la muerte del líder criminal.