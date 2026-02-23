Lula da Silva gestiona apoyo de potencia asiática para candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

El presidente de Brasil, Lula da Silva, solicitó formalmente este lunes el respaldo de su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para la candidatura de la exmandataria chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La gestión se concretó durante la visita oficial del mandatario brasileño a Seúl, en una agenda que busca fortalecer los lazos bilaterales y posicionar los intereses de la región en la escena global.

Durante el encuentro, Lula enfatizó que América Latina debe estar representada en la máxima jefatura del organismo internacional, asegurando que para ocupar dicha posición “no hay nadie con el currículum” de la exAlta Comisionada para los Derechos Humanos. El líder brasileño apeló a la visión humanista de Lee para sumar fuerzas en favor de Bachelet, destacando que es momento de que la organización sea encabezada por una mujer tras ocho décadas de historia, publica La Tercera.

De acuerdo a la información oficial de la gira, esta ofensiva diplomática ocurre tras el paso de Lula por la India, en un contexto de alta tensión internacional por las recientes políticas arancelarias de la justicia de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Brasil ha asumido un rol protagónico como promotor de Bachelet ante los países del foro BRICS, incluyendo a potencias como China, Rusia y Arabia Saudita.

A partir de este punto, cabe destacar que la postulación de la expresidenta chilena marca un hito, al ser la primera vez que una candidatura es presentada de forma conjunta por dos naciones: Brasil y México. Ambas potencias regionales intentan ordenar la sucesión de António Guterres, quien dejará el cargo el próximo 31 de diciembre luego de cumplir una década al mando de la ONU.

El calendario electoral establece que el plazo para la presentación oficial de candidaturas expira el 1 de abril. De cumplirse los plazos, la votación definitiva para elegir al nuevo jefe o jefa de las Naciones Unidas se llevará a cabo a finales de este año, proceso en el cual la diplomacia brasileña espera haber consolidado un bloque de apoyo transversal entre las economías emergentes y los países asiáticos.