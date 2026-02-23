Detienen a exembajador de Reino Unido en EE.UU. bajo sospecha de filtar información económica sensible a Epstein

La Policía Metropolitana de Londres detuvo este lunes a Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en Estados Unidos y figura clave del Partido Laborista, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El arresto se produce en medio de la conmoción causada por la publicación de más de 3 millones de páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, los cuales sugieren una relación de intercambio de información sensible entre el diplomático y el fallecido financiero.

Mandelson, de 72 años, fue captado por las cámaras mientras era conducido desde su domicilio en el norte de Londres por oficiales vestidos de civil. Según la legislación británica, la policía podrá retenerlo hasta por 96 horas mientras se define si será acusado formalmente. Este arresto sigue el patrón del ocurrido hace apenas cuatro días con Andrew Mountbatten-Windsor, el ex príncipe Andrés, investigado por delitos similares derivados de su amistad con Epstein.

Filtraciones y tráfico de influencias

La investigación se centra en acusaciones de que Mandelson, mientras ocupaba altos cargos gubernamentales en 2009, entregó a Epstein informes internos confidenciales sobre la recaudación de fondos tras la crisis financiera de 2008. Los archivos sugieren que el diplomático incluso se comprometió a presionar a otros miembros del gobierno para reducir impuestos sobre las bonificaciones de los banqueros, una información que podría haber tenido un impacto directo en los mercados.

Cabe recordar que Mandelson fue despedido de su cargo en Washington por el primer ministro Keir Starmer en septiembre pasado, luego de que salieran a la luz correos electrónicos que confirmaban su cercanía con Epstein tras la condena de este en 2008. El caso ha puesto a Starmer en una posición precaria, ya que su criterio al nombrar a Mandelson —conocido como el “Príncipe de las Tinieblas” por su habilidad para la intriga política— está siendo duramente cuestionado por la oposición y la opinión pública.

Un golpe a la estabilidad del Gobierno

El arresto de Mandelson no solo complica la política interna, sino también la exterior. El exembajador había sido una pieza clave para negociar exenciones arancelarias con la administración de Donald Trump en mayo pasado. Sin embargo, con su caída y el reciente anuncio de nuevos aranceles globales por parte de Estados Unidos, la estabilidad comercial del Reino Unido queda en la incertidumbre.

Mientras el gobierno se prepara para publicar los archivos relacionados con el nombramiento de Mandelson en marzo, figuras históricas como el ex primer ministro Gordon Brown han manifestado su indignación y colaboran activamente con la policía. La caída del arquitecto del “Nuevo Laborismo” marca el fin de una era y el inicio de un proceso judicial que podría arrastrar a otras figuras prominentes del establishment británico.