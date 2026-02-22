;

VIDEO. Caos en México: muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación desata ola de violencia en diversos puntos del país

Las fuerzas federales mexicanas abatieron al capo narco “El Mencho”, lo que desató una violenta reacción por parte del grupo criminal, con bloqueos, incendios y ataques en distintos estados.

Información de

DW

Carlos Madariaga

Caos en México: muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación desata ola de violencia en diversos puntos del país

Caos en México: muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación desata ola de violencia en diversos puntos del país / ULISES RUIZ

Fuentes del Gobierno de México confirmaron este domingo que las fuerzas federales realizaron un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU.

En Jalisco, las autoridades habían activado el “código rojo” para proteger a la población ante la esperable reacción de los grupos criminales.

Revisa también:

ADN

Antes de que se confirmara la muerte del capo, delincuentes bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades, que activaron el “código rojo”.

Esta medida tiene por objeto contener los riesgos que corre la ciudadanía en casos de narcobloqueos, enfrentamientos armados o quema de vehículos. Por ello, se suspendió el transporte público en algunas zonas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el operativo derivó en “enfrentamientos en la zona” y que, como reacción, “en distintos puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Un llamado a permanecer en casa

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en tanto, hubo reportes de disparos y la presencia de hombres armados, lo que desató el pánico entre quienes se encontraban en el recinto aeroportuario. En Michoacán también se reportaron bloqueos de carreteras, mientras que el terminal de autobuses de Morelia suspendió sus actividades. En Guanajuato hubo quemas de farmacias y tiendas.

En el norteño Tamaulipas, la vocería del estado reportó bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana. Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades, que sí pidieron a la población permanecer en sus hogares.

Las acciones de violencia son una respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación a la muerte de Oseguera, de 56 años, en un operativo registrado en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por Oseguera, cuyo liderazgo convirtió al CJNG en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad