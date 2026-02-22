Caos en México: muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación desata ola de violencia en diversos puntos del país

Fuentes del Gobierno de México confirmaron este domingo que las fuerzas federales realizaron un operativo que terminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU.

En Jalisco, las autoridades habían activado el “código rojo” para proteger a la población ante la esperable reacción de los grupos criminales.

Antes de que se confirmara la muerte del capo, delincuentes bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán (oeste de México) y Tamaulipas (norte) con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato (oeste), en medio de enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban un operativo en la zona, según informaron las autoridades, que activaron el “código rojo”.

Esta medida tiene por objeto contener los riesgos que corre la ciudadanía en casos de narcobloqueos, enfrentamientos armados o quema de vehículos. Por ello, se suspendió el transporte público en algunas zonas. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que el operativo derivó en “enfrentamientos en la zona” y que, como reacción, “en distintos puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

Un llamado a permanecer en casa

En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en tanto, hubo reportes de disparos y la presencia de hombres armados, lo que desató el pánico entre quienes se encontraban en el recinto aeroportuario. En Michoacán también se reportaron bloqueos de carreteras, mientras que el terminal de autobuses de Morelia suspendió sus actividades. En Guanajuato hubo quemas de farmacias y tiendas.

En el norteño Tamaulipas, la vocería del estado reportó bloqueos con vehículos quemados en distintas carreteras a lo largo de la mañana. Medios locales también han informado de incendios en avenidas y negocios de Colima, Nayarit (oeste) y Aguascalientes (centro), sin confirmación de las autoridades, que sí pidieron a la población permanecer en sus hogares.

Las acciones de violencia son una respuesta del Cartel Jalisco Nueva Generación a la muerte de Oseguera, de 56 años, en un operativo registrado en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por Oseguera, cuyo liderazgo convirtió al CJNG en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.