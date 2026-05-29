;

Trump anuncia que tomará este viernes “una decisión final” sobre acuerdo con Irán

El presidente estadounidense aseguró que Teherán deberá comprometerse a “no poseer jamás un arma nuclear”.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reunión para este viernes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con el objetivo de tomar una “decisión final” sobre el preacuerdo alcanzado con Irán en las negociaciones de paz.

A través de su red Truth Social, el mandatario señaló que “Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el tráfico marítimo”.

Revisa también

ADN

Si se lleva a cabo, “los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán comenzar el proceso de ‘regresar a casa’”, añadió.

“Tomar una decisión final”

Estados Unidos también se comprometió a desenterrar y destruir el uranio altamente enriquecido que se encuentra sepultado bajo los escombros de las instalaciones nucleares iraníes, por un ataque del ejército americano hace 11 meses.

“Se han acordado otros términos de mucha menor importancia”, afirmó Donald Trump, agregando que “no se intercambiará dinero” entre ambos países. “Voy a reunirme ahora en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una decisión final”, concluyó.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad