Trump anuncia que tomará este viernes “una decisión final” sobre acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una reunión para este viernes en la Sala de Crisis de la Casa Blanca con el objetivo de tomar una “decisión final” sobre el preacuerdo alcanzado con Irán en las negociaciones de paz.

A través de su red Truth Social, el mandatario señaló que “Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el tráfico marítimo”.

Si se lleva a cabo, “los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán comenzar el proceso de ‘regresar a casa’”, añadió.

“Tomar una decisión final”

Estados Unidos también se comprometió a desenterrar y destruir el uranio altamente enriquecido que se encuentra sepultado bajo los escombros de las instalaciones nucleares iraníes, por un ataque del ejército americano hace 11 meses.