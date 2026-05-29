Tabilo va por los octavos de final de Roland Garros: cuándo y a qué hora enfrenta a Moise Kouame / Nicolas Gouhier / FFT

Alejandro Tabilo aprovechó la baja del monegasco Valentin Vacherot para clasificarse sin jugar a la tercera ronda de Roland Garros.

El número 1 de Chile esperó pacientemente a su rival, que será el local Moise Kouame, que tras cinco sets se impuso al paraguayo Daniel Vallejo.

Será la primera vez que Tabilo se mida con el jugador de 17 años, la gran sorpresa en lo que va del cuadro de Roland Garros al ser el 318 del mundo.

El choque de la mejor raqueta nacional ante Kouame quedó agendado para este sábado 30 de mayo, en el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del torneo.

Esto implica que el partido comenzará cerca de las 9:30 de la mañana de Chile y se podrá seguir en las señales de ESPN y Disney+.

De ganar, Alejandro Tabilo logrará su mejor resultado en Grand Slam, superando la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon 2024.