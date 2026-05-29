;

Tabilo va por los octavos de final de Roland Garros: cuándo y a qué hora enfrenta a Moise Kouame

El número 1 de Chile buscará su mejor resultado en Grand Slams.

Carlos Madariaga

Tabilo va por los octavos de final de Roland Garros: cuándo y a qué hora enfrenta a Moise Kouame

Tabilo va por los octavos de final de Roland Garros: cuándo y a qué hora enfrenta a Moise Kouame / Nicolas Gouhier / FFT

Alejandro Tabilo aprovechó la baja del monegasco Valentin Vacherot para clasificarse sin jugar a la tercera ronda de Roland Garros.

El número 1 de Chile esperó pacientemente a su rival, que será el local Moise Kouame, que tras cinco sets se impuso al paraguayo Daniel Vallejo.

Revisa también:

ADN

Será la primera vez que Tabilo se mida con el jugador de 17 años, la gran sorpresa en lo que va del cuadro de Roland Garros al ser el 318 del mundo.

El choque de la mejor raqueta nacional ante Kouame quedó agendado para este sábado 30 de mayo, en el tercer turno de la cancha Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del torneo.

Esto implica que el partido comenzará cerca de las 9:30 de la mañana de Chile y se podrá seguir en las señales de ESPN y Disney+.

De ganar, Alejandro Tabilo logrará su mejor resultado en Grand Slam, superando la tercera ronda que alcanzó en Wimbledon 2024.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad