PROGRAMACIÓN. La segunda batalla: así se jugará la fecha dos de la Liga de Ascenso 2026

Este viernes 27 comenzará una nueva jornada de la Primera B con dos partidazos. Se extenderá hasta el lunes 2 de marzo.

Gonzalo Miranda

La segunda batalla: así se jugará la fecha dos de la Liga de Ascenso 2026

Este lunes por la noche, el debut de la Liga de Ascenso 2026 llegó a su fin, y como suele suceder con todas las categorías del fútbol chileno, las miradas se trasladaron a la siguiente jornada, la segunda.

Ella comenzará este viernes 27 de febrero con dos partidazos: Deportes Recoleta recibe a Unión Española, mientras que Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Cobreloa en el Joaquín Muñoz.

La fecha continuará el sábado 28 con dos partidos más: Unión San Felipe y Santiago Wanderers se ven las caras en el Valle del Aconcagua, mientras que Deportes Copiapó será local ante Rangers en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Para el domingo 1 de marzo quedaron programados dos nuevos encuentros: Deportes Antofagasta recibe a Deportes Puerto Montt, mientras que Depotes Temuco recibe al líder, Deportes Iquique en el Germán Becker.

Finalmente, el lunes 2 se dispitarán los últimos dos partidos: Magallanes y San Marcos de Arica se miden en el sector sur de la Región Metropolitana, y el cierre de la jornada queda en manos de San Luis y Curicó Unido en el Lucio Fariña de Quillota.

Fecha 2 de la Liga de Ascenso 2026

Los partidos de la segunda jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Ascenso 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Viernes 27 de febrero

  • 18:00 hrs | Deportes Recoleta vs. Unión Española | Municipal de Recoleta
  • 20:30 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa | Joaquín Muñoz

Sábado 28 de febrero

  • 18:00 hrs | Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers | Municipal de San Felipe
  • 20:30 hrs | Deportes Copiapó vs. Rangers | Luis Valenzuela Hermosilla

Domingo 1 de marzo

  • 12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt | Regional Calvo y Bascuñán
  • 20:30 hrs | Deportes Temuco vs. Deportes Iquique | Germán Becker

Lunes 2 de marzo

  • 18:00 hrs | Magallanes vs. San Marcos de Arica | Municipal San Bernardo
  • 20:30 hrs | San Luis vs. Curicó Unido | Municipal Lucio Fariña
ADN

Fecha 2 de la Liga de Ascenso 2026

