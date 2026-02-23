La segunda batalla: así se jugará la fecha dos de la Liga de Ascenso 2026

Este lunes por la noche, el debut de la Liga de Ascenso 2026 llegó a su fin, y como suele suceder con todas las categorías del fútbol chileno, las miradas se trasladaron a la siguiente jornada, la segunda.

Ella comenzará este viernes 27 de febrero con dos partidazos: Deportes Recoleta recibe a Unión Española, mientras que Deportes Santa Cruz hará lo propio ante Cobreloa en el Joaquín Muñoz.

La fecha continuará el sábado 28 con dos partidos más: Unión San Felipe y Santiago Wanderers se ven las caras en el Valle del Aconcagua, mientras que Deportes Copiapó será local ante Rangers en el Luis Valenzuela Hermosilla.

Para el domingo 1 de marzo quedaron programados dos nuevos encuentros: Deportes Antofagasta recibe a Deportes Puerto Montt, mientras que Depotes Temuco recibe al líder, Deportes Iquique en el Germán Becker.

Finalmente, el lunes 2 se dispitarán los últimos dos partidos: Magallanes y San Marcos de Arica se miden en el sector sur de la Región Metropolitana, y el cierre de la jornada queda en manos de San Luis y Curicó Unido en el Lucio Fariña de Quillota.

Fecha 2 de la Liga de Ascenso 2026

Los partidos de la segunda jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Viernes 27 de febrero

18:00 hrs | Deportes Recoleta vs. Unión Española | Municipal de Recoleta

| 20:30 hrs | Deportes Santa Cruz vs. Cobreloa | Joaquín Muñoz

Sábado 28 de febrero

18:00 hrs | Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers | Municipal de San Felipe

| 20:30 hrs | Deportes Copiapó vs. Rangers | Luis Valenzuela Hermosilla

Domingo 1 de marzo

12:00 hrs | Deportes Antofagasta vs. Deportes Puerto Montt | Regional Calvo y Bascuñán

| 20:30 hrs | Deportes Temuco vs. Deportes Iquique | Germán Becker

Lunes 2 de marzo

18:00 hrs | Magallanes vs. San Marcos de Arica | Municipal San Bernardo

| 20:30 hrs | San Luis vs. Curicó Unido | Municipal Lucio Fariña