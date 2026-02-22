Tabilo dilapida una oportunidad inmejorable: Etcheverry le gana la final de Río de Janeiro pese a haberse impuesto en una maratónica semifinal / FOTOJUMP

En un domingo maratónico, con dos partidos en una misma jornada, Alejandro Tabilo no pudo sellar el día con el título del ATP 500 de Río de Janeiro y terminó cediendo la definición ante el argentino Tomás Martín Etcheverry.

El arranque fue complejo para el nacional, pues le quebraron de entrada, pero no se puso nervioso y recuperó inmediatamente el break.

Con el comienzo tan intenso, Tomás Etcheverry intentó apurar los tiros, fallando en demasía, cuestión que fue bien leída por el número 1 de Chile, que optó por ir al intercambio de golpes por sobre los winners, llevando a su rival al error.

Fue en esa dinámica que Alejandro Tabilo concretó el rompimiento en el cuarto game que le permitió llevarse el primer set por 6/3.

He's everywhere ⚡️



Alejandro Tabilo races through the first set 6-3 vs Etcheverry in the Rio final! pic.twitter.com/I5tI06vExe — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2026

Etcheverry parecía pagar el desgaste de las casi cuatro horas de partido que debió invertir en su paso a la final y el chileno parecía tener todo encaminado, llegando a estar 3/1.

Sin embargo, el argentino volvió por sus fueros en un segundo aire para emparejar la cuenta, llevando el parcial al tie break, al cual el rival del nacional fue mejorando paulatinamente con su derecho, cuestión que refrendó en el desempate al imponerse por 7-3.

Still. Standing. 🤯



Five hours of play today, and Tomas Etcheverry forces a decider vs Tabilo in the Rio final! pic.twitter.com/YhB3Riq54L — Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2026

Ya en el set decisivo, en medio de la lluvia tenue en Río de Janeiro, Alejandro Tabilo se vio superado físicamente, al punto de recibir atención médica en pista tras sufrir el quiebre en contra en el tercer game.

Así las cosas, Tomás Martín Etcheverry supo administrar la diferencia, hacerse fuerte con el servicio y coronar un domingo en que acumuló siete horas de tenis para quedarse con el trofeo en un trabajado triunfo por 3/6, 7/6 y 6/4, en tres horas y tres minutos, repitiendo la remontada que le había propinado al nacional en Buenos Aires la semana pasada.

Alejandro Tabilo pierde la primera final ATP 500 de su carrera, pero saca cuentas alegres de su paso por Brasil, pues subirá al puesto 42 del ranking ATP en la previa a su próximo desafío: el Chile Open, en San Carlos de Apoquindo.