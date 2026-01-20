Mosa lanza oferta pública de acciones para ampliar su control en Blanco y Negro / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Aníbal Mosa dio un paso importante en torno a su gestión en Colo Colo, siendo el presidente de Blanco y Negro.

A través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, el líder de la sociedad anónima posee el 36,061% de la propiedad del club.

Sin embargo, no conforme con aquello, Mosa anunció una oferta pública de acciones (OPA) por 30.000.000 de títulos de la serie B de Blanco y Negro, equivalente al 30% de la sociedad.

La propuesta se lanza al mercado a través de Inversiones Panitao Limitada, sociedad controlada por el mandamás del “Cacique”.

“El objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad”, se lee en el documento, considerando que, si se acepta, Mosa pasará a tener el 66,061% de la propiedad de Blanco y Negro.

La propuesta implica un precio a pagar de $150 por acción, un 61% más de su valor actual, que llega a $93.

Lo que queda ahora es ver si hay quien esté dispuesto a vender dichos títulos, para lo cual hay plazo de 30 días corridos entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2026.

Acá está el detalle de la OPA publicada por Aníbal Mosa respecto a las acciones de Blanco y Negro, cuestión que llevaría a un cambio en la composición del directorio.