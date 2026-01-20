;

Mosa lanza oferta pública de acciones para ampliar su control en Blanco y Negro

El presidente de Blanco y Negro apunta a llegar al 66% de la propiedad del club.

Carlos Madariaga

Mosa lanza oferta pública de acciones para ampliar su control en Blanco y Negro

Mosa lanza oferta pública de acciones para ampliar su control en Blanco y Negro / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Aníbal Mosa dio un paso importante en torno a su gestión en Colo Colo, siendo el presidente de Blanco y Negro.

A través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, el líder de la sociedad anónima posee el 36,061% de la propiedad del club.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, no conforme con aquello, Mosa anunció una oferta pública de acciones (OPA) por 30.000.000 de títulos de la serie B de Blanco y Negro, equivalente al 30% de la sociedad.

La propuesta se lanza al mercado a través de Inversiones Panitao Limitada, sociedad controlada por el mandamás del “Cacique”.

“El objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad”, se lee en el documento, considerando que, si se acepta, Mosa pasará a tener el 66,061% de la propiedad de Blanco y Negro.

La propuesta implica un precio a pagar de $150 por acción, un 61% más de su valor actual, que llega a $93.

Lo que queda ahora es ver si hay quien esté dispuesto a vender dichos títulos, para lo cual hay plazo de 30 días corridos entre el 21 de enero y el 19 de febrero de 2026.

Acá está el detalle de la OPA publicada por Aníbal Mosa respecto a las acciones de Blanco y Negro, cuestión que llevaría a un cambio en la composición del directorio.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad