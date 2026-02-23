;

Incendio estructural destruye por completo Colegio Bicentenario en Puerto Montt: cuatro menores detenidos

Labocar realiza peritajes por instrucción de la Fiscalía para determinar el origen y causa del siniestro ocurrido en Alerce durante la madrugada.

Un incendio destruyó por completo el Colegio Bicentenario del sector Alerce, en Puerto Montt, durante la madrugada de este lunes en la región de Los Lagos. El recinto, emplazado en el camino a La Colonia, resultó con daños totales tras el rápido avance de las llamas.

El capitán de la Tercera Compañía de Bomberos, Álvaro Aguilar, indicó que la emergencia fue despachada inicialmente como humo sospechoso, pero “al llegar la primera máquina confirma fuego estructural en fase libre de combustión declarando la primera alarma de incendio”.

Añadió que “la destrucción es aproximadamente en un 100% de la estructura” y que el fuego se propagó con rapidez por toda la edificación.

Cuatro menores detenidos

Por instrucción de la Fiscalía, peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) realizan las diligencias para establecer el origen y causa del siniestro.

El teniente Manuel Angulo señaló que “la Fiscalía Local de Puerto Montt solicita la concurrencia de un equipo especializado en investigación de incendios de Labocar” y que los resultados “se informará directamente al Ministerio Público”.

En paralelo, Carabineros de Alerce detuvo a cuatro menores de edad que tendrían presunta vinculación con el inicio del fuego y recuperó diversas especies que podrían estar relacionadas con el hecho. La indagatoria continúa en desarrollo.

