Usar tu notebook enchufado ya no daña la batería: el verdadero método para que dure más, según experto

Las baterías de los dispositivos electrónicos han estado rodeadas de mitos y recomendaciones que se transmiten de boca en boca: no dejarlas enchufadas todo el día, no utilizarlas mientras están conectadas o evitar que alcancen el 100% de carga.

En el caso de los notebooks, una de las advertencias más repetidas es que usarlas permanentemente conectadas a la corriente arruinaría la batería. Esta idea proviene de una época en que los sistemas de gestión energética eran más básicos y no distinguían con precisión cuándo debían cargar y cuándo debían alimentarse desde la red eléctrica.

Con los años, la tecnología cambió. Los equipos actuales incorporan sistemas inteligentes de administración de energía que modificaron ese escenario. Así, en la mayoría de los notebooks modernos, utilizarlos enchufados ya no implica el desgaste automático que muchos creen.

Según explica Gonzalo Labra, director de área de Informática, Ciberseguridad y Telecomunicaciones Inacap, en dispositivos modernos “cuando están enchufados, funcionan con energía directa y no están constantemente cargando la batería”.

Esto significa que, una vez alcanzado el 100%, el equipo deja de utilizar la batería como fuente principal y opera directamente con la corriente eléctrica. “Por lo tanto, no se desgastan los ciclos”, aclara el especialista.

Labra matiza que en equipos muy antiguos la situación podía ser distinta, pero subraya que “la mayoría de la tecnología actual usa energía directa cuando está conectada”, lo que reduce el impacto de mantener el notebook enchufado durante largas jornadas de trabajo o estudio.

¿Conviene limitar la carga al 80%? Sí

Otra recomendación que ha ganado popularidad es configurar un límite de carga al 80%, opción que ofrecen varias marcas en sus sistemas de batería. En algunos modelos se llama “Modo de conservación” y en otros se configura en un software especial del fabricante.

En este punto, el experto es claro: “Sí es recomendable”. Explica que mantener la batería constantemente al 100% puede generar mayor estrés térmico y químico en el largo plazo. Limitar la carga ayuda a reducir ese estrés y “puede prolongar la vida útil en términos de ciclos”

A pesar de lo anterior, Labra matiza que el resultado final depende de varios factores, como la temperatura ambiente, la calidad del hardware y los patrones de uso.

— ¿El calor incide de la misma manera en la vida útil de las baterías de laptops y teléfonos?

— Sí, el efecto es bastante similar. Ambos dispositivos cuentan con sistemas de regulación térmica y mecanismos de protección que pueden incluso apagar el equipo si detectan riesgo. Sin embargo, la exposición prolongada a calor excesivo sí puede dañar componentes internos y acelerar el deterioro de la batería.

— ¿Qué indicadores deberían alertar a un usuario sobre un posible deterioro anormal?

— Por ejemplo, si después de un año la capacidad máxima baja a 92%, es un rango aceptable. Pero si la caída supera el 20% en ese mismo período, probablemente ocurrió algo fuera de lo normal. En ese deterioro pueden influir factores como el tipo de uso, la exposición al calor o el uso de cargadores no certificados.