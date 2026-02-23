Pellegrini sigue deslumbrando en España: ganó importante premio imponiéndose al Real Madrid

A sus 72 años, Manuel Pellegrini sigue confirmándose como uno de los mejores entrenadores de La Liga y este febrero consiguió una notable consagración.

El “Ingeniero” fue premiado como el mejor director técnico del torneo español, imponiéndose a nombres como Álvaro Arbeloa, del Real Madrid, y a José Bordalás, del Getafe.

El chileno, que tiene al Real Betis en el quinto lugar de la tabla con 42 puntos, no perdió ninguno de los duelos que jugó este mes, con tres victorias y un empate.

Triunfo por 2-1 ante Valencia; luego 1-0 frente al Atlético de Madrid; 2-1 contra el RCD Mallorca y la igualdad con el Rayo Vallecano fueron los resultados que acumuló el otrora DT del Real Madrid, Manchester City, entre otros.

Ahora tendrá la posibilidad de iniciar marzo con otro importante cotejo, ya que deberá recibir al Sevilla FC para disputar el derbi, agendado para el domingo 1.