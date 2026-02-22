El próximo domingo 1 de marzo se disputará el derbi de Sevilla, en un duelo con fuerte presencia chilena en La Cartuja.

Será el Real Betis de Manuel Pellegrini el encargado de recibir al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en lo que será la fecha 26 de La Liga de España.

Eso sí, el conjunto nervionense para este encuentro tendrá la sensible baja de su entrenador, Matías Almeyda, quien fue sancionado con siete fechas de castigo producto de incidentes que protagonizó con el arbitraje en el duelo ante Alavés.

Precisamente sobre esta severa determinación se refirió Pellegrini, quien afirmó que no merecía estar tantas jornadas fuera. “Es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar”, dijo el chileno en la rueda de prensa que tuvo entre semana.

Ahora, tras el triunfo del Sevilla ante el Getafe, fue el turno del argentino de responderle al “Ingeniero”, a quien llenó de elogios por defenderlo.

“Eso es fútbol, fútbol de hombres, respeto y honor. Estamos hablando de un señor del fútbol. Admiración, respeto y agradecimiento; creo que no solamente yo vi la injusticia”, dijo Almeyda sobre Pellegrini.