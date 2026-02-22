;

VIDEO. Matías Almeyda reconoce a Pellegrini tras defenderlo en la previa del derbi de Sevilla: “Es un señor del fútbol”

El entrenador del Sevilla llenó de elogios al “Ingeniero” por salir en su defensa tras la severa sanción que recibió por parte de La Liga.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / CRISTINA QUICLER

El próximo domingo 1 de marzo se disputará el derbi de Sevilla, en un duelo con fuerte presencia chilena en La Cartuja.

Será el Real Betis de Manuel Pellegrini el encargado de recibir al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en lo que será la fecha 26 de La Liga de España.

Eso sí, el conjunto nervionense para este encuentro tendrá la sensible baja de su entrenador, Matías Almeyda, quien fue sancionado con siete fechas de castigo producto de incidentes que protagonizó con el arbitraje en el duelo ante Alavés.

Revisa también:

ADN

Precisamente sobre esta severa determinación se refirió Pellegrini, quien afirmó que no merecía estar tantas jornadas fuera. “Es lamentable que haya tenido esa cantidad de fechas de suspensión, pero no es mucho más lo que me puedo pronunciar”, dijo el chileno en la rueda de prensa que tuvo entre semana.

Ahora, tras el triunfo del Sevilla ante el Getafe, fue el turno del argentino de responderle al “Ingeniero”, a quien llenó de elogios por defenderlo.

Eso es fútbol, fútbol de hombres, respeto y honor. Estamos hablando de un señor del fútbol. Admiración, respeto y agradecimiento; creo que no solamente yo vi la injusticia”, dijo Almeyda sobre Pellegrini.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad