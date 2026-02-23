Parrilla del Festival de Viña 2026: ¿Qué humorista se presenta hoy lunes en la Quinta Vergara? / Diego Martin

Este lunes 23 de febrero, desde las 21:30 horas, se realizará la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Al igual como ocurrió en la jornada inaugural, hoy también se presentarán dos espectáculos musicales y show de humor.

¿Qué humorista se presenta hoy en Viña 2026?

El encargado del bloque de comedia será Rodrigo Villegas, un nombre que llega por tercera vez al escenario más grande de Chile.

Se trata de un comediante que alcanzó una gran popularidad gracias al programa de televisión Morandé con Compañía. Algunos de sus personas han sido Mathiu Focker, El Máquina y Nicolai Sergey del grupo Blondon Boys.

En la previa a su espectáculo, durante la conferencia de prensa, prometió un show tipo “viaje nostálgico” que tendría varias sopresas. Ahí también habló de que será una “válvula de escape” de la contingencia de una “realidad muy rara”.

En la parrilla del día aparecen Pet Shop Boys en el primer show musical, mientras que Bomba Estéreo figura como el número que cierra la jornada.

