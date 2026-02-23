“No sentí que le pegué”: Montecinos se quita responsabilidad por lesión de Assadi y culpa a la cancha

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, se refirió a la lesión que sufrió Lucas Assadi tras el empate 2-2 entre Universidad de Chile y el cuadro limachino, en el Estadio Nacional.

Durante el primer tiempo, Assadi acusó un problema en su tobillo izquierdo después de disputar el balón con Montecinos. El volante de la U quedó bastante adolorido y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Al abordar esta situación, el atacante de los “tomateros” negó haber golpeado al mediocampista azul. “No sé qué pasó, no sé si le pegué yo, pero no sentí que le pegué”, señaló a Redgol.

En la misma línea, Joaquín Montecinos explicó que Lucas Assadi se lesionó por culpa de la cancha del Estadio Nacional. “Creo que él se quedó trabado por la cancha, que estaba en muy malas condiciones. Creo que se le torció el tobillo. Le preguntaré a los muchachos para que me digan cómo está Lucas", concluyó.

Tras los exámenes médicos, en Universidad de Chile quedarán pendientes de la evolución de Lucas Assadi de cara al Superclásico que se disputará este domingo, en el Monumental.