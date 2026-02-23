;

“No sentí que le pegué”: Montecinos se quita responsabilidad por lesión de Assadi y culpa a la cancha

Tras disputar el balón con el delantero de Limache, el volante de la U quedó con problemas en su tobillo y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Daniel Ramírez

@clubdeporteslimache / Agencia Uno

@clubdeporteslimache / Agencia Uno

Joaquín Montecinos, delantero de Deportes Limache, se refirió a la lesión que sufrió Lucas Assadi tras el empate 2-2 entre Universidad de Chile y el cuadro limachino, en el Estadio Nacional.

Durante el primer tiempo, Assadi acusó un problema en su tobillo izquierdo después de disputar el balón con Montecinos. El volante de la U quedó bastante adolorido y terminó siendo reemplazado en el entretiempo.

Revisa también:

ADN

Al abordar esta situación, el atacante de los “tomateros” negó haber golpeado al mediocampista azul. “No sé qué pasó, no sé si le pegué yo, pero no sentí que le pegué”, señaló a Redgol.

En la misma línea, Joaquín Montecinos explicó que Lucas Assadi se lesionó por culpa de la cancha del Estadio Nacional. “Creo que él se quedó trabado por la cancha, que estaba en muy malas condiciones. Creo que se le torció el tobillo. Le preguntaré a los muchachos para que me digan cómo está Lucas", concluyó.

Tras los exámenes médicos, en Universidad de Chile quedarán pendientes de la evolución de Lucas Assadi de cara al Superclásico que se disputará este domingo, en el Monumental.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad