A Daniel Castro le preguntan si jugaría en la U en un futuro y así responde: “Esta profesión es muy corta...” / Sebastian Beltran Gaete

Deportes Limache le amargó la noche a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Los “tomateros” empataron el partido en los minutos finales y sumaron un punto valioso para meterse en la parte alta de la tabla.

Una de las figuras del cuadro limachino ante la U fue Daniel Castro, quien marcó el gol que abrió la cuenta. Tras el encuentro, “Popín” dialogó con ADN Deportes y destacó la actuación de su equipo.

“En nuestro equipo, todos los jugadores se ponen el overol y todos corremos por el compañero. Somos un equipo que está en transición, vamos de menos a más”, señaló el atacante de Deportes Limache.

“Estoy muy contento porque se me están dando las cosas. Los goles te hacen tirar para arriba y gracias a Dios se me han estado dando”, comentó el delantero sobre su presente goleador, donde ya lleva tres anotaciones en cuatro partidos.

Además, el futbolista de 31 años abordó la situación que vivió en el último mercado de pases, donde sonó en Colo Colo y en clubes de Argentina, pero al final se quedó en Limache. “Cada jugador aspira a algo más, pero no se dio. Todo pasa por algo. Ahora pertenezco a Deportes Limache, me queda contrato por todo el 2027, así que veremos qué pasa más adelante”, indicó.

Finalmente, al ser consultado acerca de la posibilidad de vestir la camiseta de la U en el futuro, Daniel Castro respondió: “No le cierro las puertas a nadie. Esta profesión es muy corta y uno puede jugar donde sea”.