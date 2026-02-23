;

A Daniel Castro le preguntan si jugaría en la U en un futuro y así responde: “Esta profesión es muy corta...”

El goleador de Deportes Limache dialogó con ADN Deportes tras el empate contra Universidad de Chile.

Daniel Ramírez

Alberto López

A Daniel Castro le preguntan si jugaría en la U en un futuro y así responde: “Esta profesión es muy corta...”

A Daniel Castro le preguntan si jugaría en la U en un futuro y así responde: “Esta profesión es muy corta...” / Sebastian Beltran Gaete

Deportes Limache le amargó la noche a Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Los “tomateros” empataron el partido en los minutos finales y sumaron un punto valioso para meterse en la parte alta de la tabla.

Una de las figuras del cuadro limachino ante la U fue Daniel Castro, quien marcó el gol que abrió la cuenta. Tras el encuentro, “Popín” dialogó con ADN Deportes y destacó la actuación de su equipo.

“En nuestro equipo, todos los jugadores se ponen el overol y todos corremos por el compañero. Somos un equipo que está en transición, vamos de menos a más”, señaló el atacante de Deportes Limache.

Revisa también:

ADN

“Estoy muy contento porque se me están dando las cosas. Los goles te hacen tirar para arriba y gracias a Dios se me han estado dando”, comentó el delantero sobre su presente goleador, donde ya lleva tres anotaciones en cuatro partidos.

Además, el futbolista de 31 años abordó la situación que vivió en el último mercado de pases, donde sonó en Colo Colo y en clubes de Argentina, pero al final se quedó en Limache. “Cada jugador aspira a algo más, pero no se dio. Todo pasa por algo. Ahora pertenezco a Deportes Limache, me queda contrato por todo el 2027, así que veremos qué pasa más adelante”, indicó.

Finalmente, al ser consultado acerca de la posibilidad de vestir la camiseta de la U en el futuro, Daniel Castro respondió: “No le cierro las puertas a nadie. Esta profesión es muy corta y uno puede jugar donde sea”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad