Salomoni enciende el Superclásico: el potente aviso del jugador de la U de cara al duelo con Colo Colo

El lateral argentino fue uno de los pocos futbolistas de la U que habló tras el empate contra Deportes Limache.

Daniel Ramírez

Alberto López

Este domingo por la noche, Universidad de Chile empató 2-2 jugando de local ante Deportes Limache y sumó su cuarto partido seguido sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional 2026.

Uno de los pocos jugadores de la U que habló tras el encuentro fue Felipe Salomoni, quien evitó dramatizar por el difícil momento que está viviendo su equipo.

“El partido se nos escapó al final por detalles. Lo que nos está pasando se resuelve internamente. Tenemos que seguir trabajando, porque se nos viene una semana muy importante”, señaló el lateral izquierdo.

De cara al Superclásico que se jugará el próximo domingo, en el Monumental, el zaguero argentino lanzó un aviso. “No se nos están dando los resultados, pero esta será la semana donde se van a empezar a dar”, aseguró, apostando por un triunfo azul en el reducto de Macul.

Posterior al duelo contra Colo Colo, la U tendrá otro partido clave, ante Palestino, por la fase previa de la Copa Sudamericana. De cara a esos encuentros, Salomoni afirmó: “Estamos trabajando de la mejor manera para sacar esos dos partidos adelante, que son muy importantes para nosotros en la temporada“.

Por último, el futbolista trasandino se refirió a los fuegos artificiales que lanzó la barra de la U durante el segundo tiempo contra Limache, situación que obligó a detener el juego por unos minutos. “Son cosas que pasan en el fútbol. Nos tenemos que acostumbrar y ganar todos los partidos porque estamos en un club muy grande”, concluyó.

