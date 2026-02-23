Meneghini defiende su trabajo en la U pese a no ganar aún: “Con Limache fue el mejor partido, pero hay un tensión que la sentimos” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile sigue sin ganar en lo que va de 2026 y lamentó un empate 2-2 con Deportes Limache pese a haber remontado en el marcador.

Por lo mismo, el DT de los azules, Francisco Meneghini apuntó a sacar cuentas alegres respecto al nivel de juego, considerando que iban perdiendo desde el minuto 5.

“Reaccionamos bien, el equipo mostró buen juego, los dominamos y generamos los espacios que queríamos y los atacamos. En el segundo tiempo comenzamos en esa línea, la salida de Assadi cambió algunas cosas, pero seguimos atacando. Con el parate, el partido cambia un poco y no terminamos bien, no controlamos las acciones y ellos consiguieron el empate sin generar mucho pregunto”, explicó, reconociendo que la paralización por los fuegos artificiales en el Nacional fue factor.

“Estábamos siendo superiores, daba la sensación que podíamos generar el tercero, pero tras el parate estuvimos más lentos en la circulación, tuvieron más posesión y nos empataron”, dijo, asegurando que la U de Chile va evolucionando en juego pese a la falta de resultados.

“Nos empatan con una acción puntual. Tras el segundo gol, vamos sintiendo el hecho de no ganar, la confianza no es la más alta, pero tenemos que aferrarnos a las cosas que estamos haciendo bien. Creo que fue el mejor partido, superamos a un rival fuerte. Tenemos que seguir en la misma línea para empujar y sumar el primer triunfo que nos permita soltarnos, hay un tensión que la sentimos y que estuvo presente, pero en casi todo el partido jugamos bien”, comentó “Paqui”, reconociendo también el difícil momento, junto con afrontar las críticas por la posición de Fabián Hormazábal como volante por izquierda.

“Lo veía bien, fue el mejor partido de él, lo vi con mucha energía. Buscamos que Maxi Guerrero nos diera profundidad por la banda izquierda y aprovechar el perfil cambiado de Fabián para conectar ahí. El partido estaba difícil de competir por el parate, pero preferi que siguiera dentro”, aseguró Francisco Meneghini, ya pensando en el Superclásico.

“Vamos a trabajar en la semana para ir al Monumental a competir lo mejor posible”, cerró en el Nacional.