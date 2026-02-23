Un día triste es el que se vive en River Plate, ya que hace solo minutos, Marcelo Gallardo confirmó que no seguirá como entrenador del cuadro “millonario”.

A través de un video en redes sociales, el “Muñeco” aseguró que este jueves 26 de marzo, cuando enfrenten a Banfield, será su último partido a cargo del equipo.

“Este es un mensaje para todo el hincha de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comenzó diciendo el DT, que acumula tres derrotas seguidas en el Torneo Apertura de Argentina.

“Solamente palabras de agradecimiento, especialmente a este enorme club. A su gente, por este amor incondicional, incluso en momentos más complicados, como este, donde claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas”, agregó.

“Mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, siendo modelo en la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos, para engrandecer aún más lo que significa River”, cerró Gallardo.