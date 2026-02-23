;

VIDEO. Marcelo Gallardo se va de River Plate y se quiebra en su mensaje de despedida: “Me invade el dolor en el alma”

El “Muñeco” dirigirá su último partido el próximo jueves, cuando enfrenten a Banfield.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Un día triste es el que se vive en River Plate, ya que hace solo minutos, Marcelo Gallardo confirmó que no seguirá como entrenador del cuadro “millonario”.

A través de un video en redes sociales, el “Muñeco” aseguró que este jueves 26 de marzo, cuando enfrenten a Banfield, será su último partido a cargo del equipo.

“Este es un mensaje para todo el hincha de River. Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”, comenzó diciendo el DT, que acumula tres derrotas seguidas en el Torneo Apertura de Argentina.

Revisa también:

ADN

“Solamente palabras de agradecimiento, especialmente a este enorme club. A su gente, por este amor incondicional, incluso en momentos más complicados, como este, donde claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas”, agregó.

“Mi amor recíproco para todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, siendo modelo en la región, próximamente la puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos, para engrandecer aún más lo que significa River”, cerró Gallardo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad