El Sevilla de los chilenos acaba de tomar un gran respiro en su lucha por no descender en La Liga de España.

Este domingo, el equipo de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez ganó por la cuenta mínima ante Getafe en su propia casa, rival directo en su objetivo de mantenerse en la Primera División.

El triunfo nervionense estuvo marcado por la temprana expulsión de Djené Dakonam en los “Azulones” a los 26 minutos, luego de una fuerte entrada sobre el lateral chileno que le valió la tarjeta roja directa.

🟥 Carton rouge pour Djené avec cette énorme semelle sur Gabriel Suazo !



👉Getafe devra terminer le match à 10.#GetafeSevilla



pic.twitter.com/4oU7jzfPb4 — 100% Liga (@FoudeLiga) February 22, 2026

El único gol del encuentro fue obra de Djibril Sow a los 62’, tras una gran jugada colectiva entre Adnan Januzaj y Akor Adams.

Alexis Sánchez comenzó en el banco de suplentes e ingresó solo en los últimos 10 minutos del partido, donde tuvo escasa participación.

Con el triunfo, el Sevilla alcanza los 29 puntos en La Liga de España, alejándose a 5 unidades del Mallorca, equipo que marca el descenso.