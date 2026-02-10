“Nadie en el Sevilla da un euro por que Alexis Sánchez vaya a jugar un año más en Nervión”

Luego de cerrar el 2025 dejando buenas sensaciones, Alexis Sánchez no ha logrado consolidarse en este inicio de 2026 con el Sevilla.

El chileno solo ha sido titular en un partido en lo que va del año y las lesiones le han pasado una fuerte cuenta, situación que incluso ha llevado al club español a replantearse su continuidad de cara a la próxima temporada.

Así lo señaló el Diario de Sevilla, medio que cuestionó el rendimiento del “Niño Maravilla” y de César Azpilicueta, ambos experimentados refuerzos que llegaron como apuestas de emergencia en el verano europeo.

“Cuando todavía desde algunos foros el debate de aceptar o no un supuesto ofrecimiento de Sergio Ramos, con 40 años, aún no se ha cerrado, en el Sevilla los números de sus dos jugadores más veteranos, Azpilicueta y Alexis Sánchez, demuestran que la apuesta no fue acertada”, indicaron en una reciente publicación.

“Claramente, el chileno, que ha hecho partidos meritorios, como en el Bernabéu ante el Real Madrid, necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie, o no puede esperar a nadie se llame como se llame”, agregaron.

Por lo mismo, el citado medio advierte que ve muy difícil que Alexis Sánchez extienda su estadía en el club una vez finalice la temporada de La Liga. “Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión”, sentenciaron desde España.