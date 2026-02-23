;

VIDEO. “¿Hay alguna pregunta sobre mí?”: la reacción de Esteban Düch tras preguntas de George Harris previo a su debut en Viña 2026

El comediante venezolano se enfrenta al recuerdo del polémico show del 2025 y promete una rutina cargada de humor migrante y observación de la vida chilena.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El comediante venezolano radicado en Chile, Esteban Düch, protagonizó un momento divertido y a la vez reflexivo durante la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, programada para este martes 24 de febrero.

Tras varias preguntas sobre el polémico paso de George Harris en la edición 2025 y los desafíos del humor chileno, el humorista interrumpió con un claro “¿Hay alguna sobre mí?”, captando la atención de todos los presentes.

ADN

Agencia Uno

Düch, conocido por transformar su experiencia migrante en comedia, habló sobre cómo su residencia en Chile le ha permitido entender los códigos del público local y adaptar su humor a la diversidad del Festival.

“Cuando entré a ser comediante, sabía que el Festival de Viña es el escenario más importante. Mi historia y mi recorrido en Chile hacen que mi comedia conecte con el público chileno”, explicó.

Revisa también

ADN

El humorista, que ha realizado intensas giras por todo Chile con su show Turista Permanente, también destacó la importancia de la observación y la conexión con la realidad de los asistentes. Al respecto, dijo que su rutina se adapta al festival, reduciendo y compactando chistes para ajustarse al tiempo y al formato de la Quinta Vergara, buscando que cada broma mantenga impacto sin perder ritmo.

Durante la conferencia, Düch también se refirió a los estereotipos sobre migrantes que aborda en sus rutinas, aclarando que habla desde su experiencia personal: “No puedo ofender a los extranjeros porque yo soy extranjero. La comedia transforma lo que duele en algo digerible y divertido para todos”.

Además, compartió sus referentes dentro del humor chileno, incluyendo a Luis Slimming, Fabrizio Copano, Bombo Fica y Coco Legrand, quienes influyen en su estilo y construcción de chistes.

El comediante cerró la conferencia con un mensaje de cercanía y emoción por su debut en la Quinta Vergara: “Es desafiante, da miedo, pero siento que esta rutina va a ser afín a la gente en la Quinta y a los que nos ven desde sus casas. Espero que nos vaya bien”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad