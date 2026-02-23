El comediante venezolano radicado en Chile, Esteban Düch, protagonizó un momento divertido y a la vez reflexivo durante la conferencia de prensa previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, programada para este martes 24 de febrero.

Tras varias preguntas sobre el polémico paso de George Harris en la edición 2025 y los desafíos del humor chileno, el humorista interrumpió con un claro “¿Hay alguna sobre mí?”, captando la atención de todos los presentes.

Düch, conocido por transformar su experiencia migrante en comedia, habló sobre cómo su residencia en Chile le ha permitido entender los códigos del público local y adaptar su humor a la diversidad del Festival.

“Cuando entré a ser comediante, sabía que el Festival de Viña es el escenario más importante. Mi historia y mi recorrido en Chile hacen que mi comedia conecte con el público chileno”, explicó.

El humorista, que ha realizado intensas giras por todo Chile con su show Turista Permanente, también destacó la importancia de la observación y la conexión con la realidad de los asistentes. Al respecto, dijo que su rutina se adapta al festival, reduciendo y compactando chistes para ajustarse al tiempo y al formato de la Quinta Vergara, buscando que cada broma mantenga impacto sin perder ritmo.

Durante la conferencia, Düch también se refirió a los estereotipos sobre migrantes que aborda en sus rutinas, aclarando que habla desde su experiencia personal: “No puedo ofender a los extranjeros porque yo soy extranjero. La comedia transforma lo que duele en algo digerible y divertido para todos”.

Además, compartió sus referentes dentro del humor chileno, incluyendo a Luis Slimming, Fabrizio Copano, Bombo Fica y Coco Legrand, quienes influyen en su estilo y construcción de chistes.

El comediante cerró la conferencia con un mensaje de cercanía y emoción por su debut en la Quinta Vergara: “Es desafiante, da miedo, pero siento que esta rutina va a ser afín a la gente en la Quinta y a los que nos ven desde sus casas. Espero que nos vaya bien”.