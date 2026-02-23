A horas de su esperada presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, el humorista venezolano Esteban Düch compartió en Instagram un video que emocionó a miles de seguidores y adelantó la intensidad de su debut en la Quinta Vergara.

En el registro, publicado el pasado domingo, el comediante relató su viaje desde Caracas hacia Santiago, reflexionando sobre la nostalgia de dejar su hogar y la ilusión de alcanzar sus sueños.

Esteban Duch Instagram Ampliar

“Estamos muy emocionados, muy tristes, pero llenos de esperanza y ganas de echarle piernas a la vida”, dijo mientras compartía su rutina de vuelo y conexión por Panamá.

El video, que ya acumula más de 203 mil visualizaciones, 19 mil me gusta y más de 1.400 comentarios, desató un aluvión de mensajes de apoyo.

Fans destacaron su talento, constancia y cercanía con el público chileno, asegurando que la nacionalidad no define el éxito, sino la dedicación y el respeto. “Te va a ir súper en Viña, eres el extranjero que vino a hacer un bien a Chile”, escribió un seguidor, mientras que otros resaltaron su capacidad de comprender la idiosincrasia chilena y conectar con los espectadores a través del humor.

Düch llega al escenario más importante del país exactamente un año después del polémico fracaso de su compatriota George Harris, un episodio que tensionó al público y posicionó al venezolano como “el comediante que entiende al público chileno”. Su rutina, construida durante años en bares y escenarios chilenos, combina observaciones sobre la vida migrante, los modismos locales y un humor directo, probado en shows de Movistar Arena y plataformas digitales.

El gran desafío será este martes 24 de febrero, cuando Esteban Düch se enfrente al “monstruo” de la Quinta Vergara, buscando consolidar su carrera y demostrar que la mezcla de talento, trabajo y cercanía con el público es la fórmula para conquistar al festival más exigente de Chile.