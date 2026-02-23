Internado: actualizan estado de salud de Lenwa de Tiro de Gracia tras alarmante en vivo en Instagram
La comunidad hip hop se movilizó rápidamente luego de que el rapero expresara un mensaje de adiós.
Un video compartido en vivo por el rapero chileno Lenwa, integrante del histórico grupo Tiro de Gracia, generó gran preocupación entre sus seguidores.
En la transmisión, el artista se inyectó lo que parecería insulina, mientras publicaba un mensaje cargado de frustración y despedida: “Me despido… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías… olvídenme… adiós”.
La reacción de la comunidad fue inmediata. Usuarios de Instagram compartieron la ubicación de Lenwa en San Ramón y pidieron la intervención urgente de servicios de emergencia, alertando sobre los graves riesgos de la insulina en personas con diabetes, que puede provocar hipoglucemia severa e incluso comprometer la vida si no se atiende de inmediato.
Según confirmó ADN.cl, Lenwa fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde actualmente se encuentra recibiendo atención médica y bajo observación.
El hecho ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la salud mental y la presión que ejercen las redes sociales sobre figuras públicas. Amigos, colegas músicos y seguidores hicieron un llamado a la empatía y a la búsqueda de apoyo profesional ante situaciones de vulnerabilidad.
¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?
No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.
La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.
