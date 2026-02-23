Internado: actualizan estado de salud de Lenwa de Tiro de Gracia tras alarmante en vivo en Instagram

Un video compartido en vivo por el rapero chileno Lenwa, integrante del histórico grupo Tiro de Gracia, generó gran preocupación entre sus seguidores.

En la transmisión, el artista se inyectó lo que parecería insulina, mientras publicaba un mensaje cargado de frustración y despedida: “Me despido… a los que no me dejaron trabajar, a los que me insultaron por solo ‘ser’, a los que se enriquecieron a costillas mías… olvídenme… adiós”.

INSTAGRAM Ampliar

La reacción de la comunidad fue inmediata. Usuarios de Instagram compartieron la ubicación de Lenwa en San Ramón y pidieron la intervención urgente de servicios de emergencia, alertando sobre los graves riesgos de la insulina en personas con diabetes, que puede provocar hipoglucemia severa e incluso comprometer la vida si no se atiende de inmediato.

Según confirmó ADN.cl, Lenwa fue trasladado al Hospital Padre Hurtado, donde actualmente se encuentra recibiendo atención médica y bajo observación.

El hecho ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la salud mental y la presión que ejercen las redes sociales sobre figuras públicas. Amigos, colegas músicos y seguidores hicieron un llamado a la empatía y a la búsqueda de apoyo profesional ante situaciones de vulnerabilidad.